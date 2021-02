Sam Allardyce'tan Diagne ve Okay açıklaması

West Bromwich Albion Menajeri Sam Allardyce, Diagne ve Okay'ın takımda kalmalarını istediğini açıkladı

Galatasaray'ın devre arasında Premier Lig'de mücadele eden West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne için Sam Allardyce'tan açıklama geldi.

Express and Stars'ta yer alan habere göre; Diagne ile birlikte kiralık olarak transfer edilen bir diğer isim olan Okay Yokuşlu için de yorum yapan tecrübeli menajer; "Mbaye Diagne ve Okay Yokuşlu'nun mevcut performanslarını korudukları sürece takımda kalacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

Allardyce ayrıca; "Onlar Premier Lig'de oynamak istiyorlar. Eğer Premier Lig'den düşersek gitmek isteyebilirler. Onlara, ligde kendilerini gösterebilmeleri için şans vermeli ve oynatmalıyım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Galatasaray, devre arası transfer döneminde Mbaye Diagne'yi 1,4 milyon sterlin karşılığında Mbaye Diagne'yi West Bromwich Albion'a kiralık göndermişti.

İngiltere Premier Ligi'nde 25 haftada 14 puan toplayan West Bromwich Albion ligde bu hafta evinde Brighton'ı konuk edecek.