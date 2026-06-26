Willem van Hanegem, Tunus - Hollanda (1-3) maçının ertesi günü, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın savunma düzenini eleştirdi. “De Kromme”, Dünya Kupası son 16 turunda Fas karşısında bir oyuncunun kadroya geri dönmesini yürekten umuyor.

Van Hanegem, Cuma günü Algemeen Dagblad gazetesindeki köşe yazısında özellikle Oranje’nin rakibe bıraktığı boşlukları eleştirdi. “İsveç maçında da aynı şey olmuştu. O zaman bu durum bize bir gol yerine üç gol yedirebilirdi.”

Eleştirel bir tavır sergileyen Van Hanegem, sol bek Nathan Aké’nin ortaya çok fazla kaydığına dikkat çekiyor. “Bu da top kaybı anlarında sol kanadımızın açık kalmasına neden oldu. Ya da kaptanımız Virgil van Dijk’in bazen o kadar pasif bir şekilde koşması ki, ‘acaba sakat mı?’ diye düşündüğümüz durumlar. Boşlukları kapatmak mümkün, biliyorsunuz.”

Van Hanegem, bu konuda Hollanda’nın bir sonraki turdaki rakibi Fas karşısında önemli bir iyileşme olmasını umuyor. “Aksi takdirde, sahte forvet olarak tehlikeli anlarda ortaya çıkan Saibari ile karşı karşıya kalırsınız. O zeki ve hızlı. Bu yüzden Van de Ven’in Salı günü tekrar sahaya çıkmasından memnunum. Perşembe günü onun hızı çok özlendi.”

Eski teknik direktör için Salı günü Hollanda milli takımı ile Fas arasında oynanacak maç özel bir karşılaşma olacak. “Çok sayıda Faslı arkadaşım var. Hepsi çılgına dönmüş durumda, bizi yeneceklerine inanıyorlar.”

“Bu maç için bizi favori olarak nitelendirmek istemem. Ama onlar da değil. Fas saldırıya geçecek ve bu sayede biz de boşluklar ve fırsatlar yakalayacağız,” diyerek Van Hanegem, yazısının sonunda Koeman’ın milli takımı için fırsatlar gördüğünü belirtiyor.

Hollanda, Fas’ı yenerse, Dünya Kupası’nın sekizinci finalinde bir maç oynayacak. Çeyrek finale yükselmenin önünde ise Güney Afrika ya da ev sahibi Kanada duruyor.