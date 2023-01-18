8-2'lik Atalanta maçı sonrasında görevden alınan 49 yaşındaki çalıştırıcı, iki gün sonra yeniden işe başladı.

Serie A takımlarından Salernitana'nın teknik direktörü Davide Nicola, 8-2'lik Atalanta yenilgisi sonrasında görevine son verilmesinin üzerinden henüz iki gün geçmesine rağmen görevine geri döndü.

Nicola'nın ardından Roberto D'Aversa, Rafa Benitez ve Leonardo Semplici gibi teknik direktörlerle görüşen Salernitana yönetimi, hiçbir isimle anlaşamadı.

Kulüp başkanı Danilo Iervolino bu gelişme üzerine yeniden kulübe dönmesi için Nicola'yı ararken, deneyimli teknik direktör de teklifi kabul etmekten çekinmedi.

Başkana teşekkür etti

49 yaşındaki teknik direktör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem kulüp başkanına hem de sportif direktör Morgan De Sanctis'e kendisine olan güvenden ötürü teşekkür etti.

Oyuncu kadrosuna ve takıma güvendiğini belirten Nicola yeniden Salernitana'yı çalıştırmaktan büyük bir mutluluk duyacağını belirtti. Serie A'da oynadığı son altı karşılaşmada iki puan toplayabilen Salernitana, 18 karşılaşma sonunda topladığı 18 puanla, Hellas Verona, Sampdoria ve Cremonese'nin yer aldığı düşme hattının dokuz puan üzerinde, 16. sırada yer alıyor.

