Suudi Al Hilal takımı, yeni sezon hazırlıklarının başında büyük bir darbe aldı; kaptanı Salem el-Devseri'nin son dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı kesinleşti.

Suudi "Er-Riyadiyye" gazetesinin haberine göre, takımın kaptanı sahalardan bir buçuk ay uzak kalacak. Bu süre, 23 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında Cidde'de düzenlenmesi planlanan 27. Arap Körfezi Kupası'na katılma ihtimalini büyük ölçüde zayıflatıyor.

İki kez Asya'nın en iyi futbolcusu ödülünü kazanan yıldız, uzman doktor Lasse Lempainen tarafından diz tendonuna başarılı bir cerrahi operasyon geçirmesinin ardından şu anda ailesiyle birlikte Finlandiya'da tedavi sürecinden geçiyor.

Gazete, el-Devseri'nin Al Hilal ile sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalmasına rağmen, devam eden yaz transfer döneminde ayrılığa ilişkin herhangi bir görüşmeye girmeyi reddettiğini belirtti.

Takımın kaptanının önümüzdeki Ocak ayında serbest döneme girmesi bekleniyor; o dönemde kendisine sunulan tekliflerle ilgili görüşme yapmakta ve koşullara göre en uygun kararı vermekte serbest olacak.

"Transfermarkt" sitesine göre, 34 yaşındaki Salem'in geçen sezon 35 maçta toplam 2.447 dakika sahada kaldığı, bu süre zarfında 10 gol atıp 10 asist yaptığı belirtiliyor.

Genel toplamda el-Devseri, Al Hilal forması altında 484 maça çıkarak 141 gol kaydetti ve 106 asist yaptı.