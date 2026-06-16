Suudi Arabistan Milli Takımı kaptanı Salem Al-Dossari, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda Uruguay ile 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının şanssız olduğunu düşünüyor.

Grup 8'in ilk tur maçları, Suudi Arabistan ve Uruguay'ın, aynı puanı toplayan İspanya ve Yeşil Burun Adaları'nın önünde gol farkıyla liderlik koltuğuna oturmasıyla sona erdi.

Al-Dosari, maçın ardından televizyon kanallarına yaptığı açıklamada, "Uruguay karşısında şansımız yaver gitmedi, çünkü galibiyeti hak etmiştik, ancak futbol böyle bir şey" dedi.

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Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Buraya kazanma zihniyetiyle geldik ve beraberlik bizim için tatmin edici değil. Hedefimiz, önümüzdeki maçlarda rotayı düzeltmek."

Ve şöyle bitirdi: "Dünya Kupası'nda oynamak şüphesiz harika bir duygu, ancak daha önce de katılmıştım ve bu turnuvada ülkeme yardım etmek istiyorum."