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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Salem Al-Dosari: Uruguay karşısında şansımız yaver gitmedi

S. Al-Dawsari
İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
Suudi Arabistan - Uruguay
Uruguay
Suudi Arabistan
İspanya
ABD
Uruguay

İlk haftadaki beraberliğin ardından Torindo ne dedi?

Suudi Arabistan Milli Takımı kaptanı Salem Al-Dossari, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda Uruguay ile 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının şanssız olduğunu düşünüyor.

Grup 8'in ilk tur maçları, Suudi Arabistan ve Uruguay'ın, aynı puanı toplayan İspanya ve Yeşil Burun Adaları'nın önünde gol farkıyla liderlik koltuğuna oturmasıyla sona erdi.

Al-Dosari, maçın ardından televizyon kanallarına yaptığı açıklamada, "Uruguay karşısında şansımız yaver gitmedi, çünkü galibiyeti hak etmiştik, ancak futbol böyle bir şey" dedi.

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Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Buraya kazanma zihniyetiyle geldik ve beraberlik bizim için tatmin edici değil. Hedefimiz, önümüzdeki maçlarda rotayı düzeltmek."

Dünya Kupası
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İspanya
ESP
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA

Ve şöyle bitirdi: "Dünya Kupası'nda oynamak şüphesiz harika bir duygu, ancak daha önce de katılmıştım ve bu turnuvada ülkeme yardım etmek istiyorum."

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