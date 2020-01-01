Salah'ın menajerinden Real Madrid açıklaması

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas, Real Madrid'den teklif geldiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Geçtiğimiz günlerde Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Hani Ramzy, 'un 27 yaşındaki yıldız futbolcusy Mohamed Salah'ın daha önceden Real Madrid'den teklif aldığını gündeme getirmişti.

Ramzy, OnTimes Sports'a verdiği röportajında Mart 2018'de Salah'ın kendisine 'den çok iyi bir teklif aldığını söylediğini belirtmişti.

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Salah'ın menajeri Ramy Abbas ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Abbas, "Mohamed Salah kariyer planlamasına dair hiçbir konuyu eski antrenörüyle konuşmadı" dedi.

Oyuncusuyla ilgili çıkan asılsız haberler konusunda hızla tedbir alan Abbas daha önce de Salah'ın 2019 yılında Liverpool'dan ayrılmak istediğine dair İspanyol medyasında çıkan dedikoduları sert bir dille reddetmişti.