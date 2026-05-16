Salah, Slot'a sert bir mesaj gönderdi

Mohamed Salah, Cumartesi akşamı Liverpool’un yaşadığı sportif kriz hakkında konuştu. Aston Villa’ya karşı alınan acı verici 4-2’lik yenilginin ertesi günü, Mısırlı oyuncu sosyal medya aracılığıyla The Reds taraftarlarına seslendi. Dikkat çeken bir açıklamada Salah, teknik direktör Arne Slot için son derece acı verici sözler sarf etti.

Dokuz sezonun ardından ayrılacak olan Salah, mesajında Liverpool'un son yıllarda geçirdiği gelişime değindi. 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "Bu kulübün şüphecilerden inananlara ve nihayetinde şampiyonlara dönüşmesini gördüm" diye yazdı. "Bunun için çok sıkı çalışıldı ve ben de Liverpool'a bu konuda yardımcı olmak için her zaman elimden geleni yaptım. Beni bundan daha fazla gururlandıran hiçbir şey yok."

İşte bu yüzden, yeni mağlubiyet kulüp ikonunu daha da derinden etkiledi. Liverpool, Cuma akşamı Aston Villa'ya yenildi ve Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesindeki baskı daha da arttı. Slot'un takımının oyununa yönelik sert eleştiriler yükseliyor.

Salah, Liverpool'un yıllardır rakiplerine korku salan futboluna geri dönmesi gerektiğini açıkça belirtiyor. “Liverpool'u yeniden rakiplerin korktuğu o agresif, hücumcu takım olarak görmek istiyorum,” diyor kanat oyuncusu. “Liverpool, kupalar kazanan bir takım olmalı. Benim bildiğim futbol bu ve geri gelmesi ve korunması gereken kimlik de bu.”

Bununla birlikte Salah, Slot'a net bir mesaj gönderiyor. “Bu konuda pazarlık yok. Liverpool'un bir parçası olan herkes buna uyum sağlamak zorunda.”

Mısırlı oyuncu ayrıca, Liverpool gibi kalibrede bir kulüp için ara sıra kazanılan galibiyetlerin yeterli olmadığını vurguladı. “Ara sıra bir maç kazanmak, Liverpool’un temsil etmesi gereken şey değil,” dedi. “Her takım maçlar kazanır, ancak Liverpool sürekli olarak şampiyonluk mücadelesi vermelidir.”

Yakında ayrılacak olmasına rağmen, Salah'a göre kulüp kendisi ve ailesi için özel bir yer olmaya devam ediyor. "Liverpool benim için her zaman çok büyük bir anlam ifade edecek. Benim ayrılmamdan çok sonra da bu kulübün başarılı olmasını istiyorum."

Son olarak Salah, Şampiyonlar Ligi'ne kalmanın önemini bir kez daha vurguladı. Liverpool şu anda Premier League'de beşinci sırada ve AFC Bournemouth'un nefesini ensesinde hissediyor. "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak mutlak minimum hedef" diye konuştu Salah. "Bunu başarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."