Liverpool'un eski savunmacısı Jamie Carragher, kırmızılıların Fransız Paris Saint-Germain kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı kadrosuna katmaya çalışmadan önce Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın yerine bir oyuncu transfer etmeye öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.

Fransız milli oyuncu genellikle sol kanat mevkisinde forma giyerken, Salah Anfield'daki başarılı geçen dokuz yıllık kariyeri boyunca sağ kanatta görev yaptı.

Liverpool'un mevcut sol kanat seçenekleri arasında Cody Gakpo, geleceği parlak genç Rio Ngumoha ve yeni transfer Victor Munoz bulunuyor.

"ESPN" ağına konuşan kaynaklar, İngiliz kulübünün Barcola'yı transfer etmek için ilk teklifini yapmaya hazırlandığını belirtirken, çeşitli haberler Paris Saint-Germain'in oyuncunun değerini yaklaşık 150 milyon euro olarak gördüğünü aktarıyor.

Carragher, "Sky Sports" ağına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Harika bir oyuncu, buna hiç şüphe yok ve Barcola'yı Liverpool'da görmek isterim."

Carragher sözlerine şöyle devam etti: "Ama bana göre o bir sol kanat oyuncusu."

Liverpool'un eski savunmacısı şunları ekledi: "Liverpool için şu an acil bir ihtiyaç olarak öne çıkan asıl mesele, sağ kanatta oynayan Salah'ın yerini doldurmak. Kadroda sağ kanat mevkisinde tam anlamıyla rahat hisseden bir oyuncu bulunduğunu sanmıyorum."

Carragher şu açıklamayı yaptı: "Takım, Barcola gelmeden önce muhtemelen kadrosunda sol tarafta rahatça oynayabilecek en az dört isme sahip; Barcola da gelirse."

Carragher devamında şunları söyledi: "Ama bana soracak olursanız, Liverpool'un bir sağ kanat oyuncusuyla anlaşmasının yanı sıra Barcola'nın da gelmesini ister miyim? Bazı oyuncuların ayrılması gerekeceği için son derece mutlu olurdum ve bu kesinlikle doğal bir şey."

Carragher şunları vurguladı: "Ama şu an itibarıyla, bu yazın Salah'ın yerini doldurmaya ayrılması gerektiğini düşünüyordum ve Barcola, Mo'nun ayrılışını telafi etmiyor."

Barcola transferinin, bu hafta Wrexham karşısında alınan son hazırlık maçı galibiyetinde gol atan Ngumoha'nın gelişimini engelleyebileceği ihtimaline değinen Carragher, 17 yaşındaki oyuncunun düzenli olarak maçlarda forma giymesi gerektiğini vurguladı.

Carragher şunları söyledi: "Rio genç bir çocuk, gerçekten çok iyi ve geçen sezon ortaya koyduğu performanstan yola çıkarak gelişimini sürdüreceğini düşünüyorum. Ama işte önemli bir nokta: Barcola olan çok genç bir oyuncuyu büyük bir para karşılığında alıyorsunuz ve o şu an Rio Ngumoha'dan daha iyi durumda."

Carragher şunları ekledi: "Ama sonuçta önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde Rio'nun Liverpool ile hafta hafta oynamak isteyeceğini bekliyorsunuz ve bunu kanıtlamak ona kalmış."

Carragher sözlerine şöyle devam etti: "Dolayısıyla, kendi mevkisindeki genç bir oyuncuya bu tür bir para ödediğinizde, bu insanı biraz tereddüde düşürüyor. Rio Ngumoha'nın sağ tarafta oynayıp orada biraz süre alabileceğine dair konuşmalar var ve genç bir oyuncu olarak her iki tarafta da oynamak iyi bir şey, ama onun mevcut mevkisinin sol kanat olduğunu düşünüyorum."

Şöyle bitirdi: "Ama eğer çıkıp bir sağ kanat oyuncusu getirirlerse, Barcola'yı da alırlarsa ve ardından şu an takımda bulunan kanat oyuncularından ikisini satarlarsa, bunun harika bir şey olacağını düşünüyorum."