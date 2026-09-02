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Çeviri:

Salah'ın yanında: Tottenham'ın yıldızı Trabzon'a gitmek için bastırıyor

Transfers
Süper Lig
Premier Lig
M. Salah
Richarlison
Tottenham Hotspur
Trabzonspor
Türkiye
Mısır

Brezilyalı futbolcu Richarlison, Türk ekibi Trabzonspor'a transfer olmak için kulübü Tottenham'a baskı yapıyor.

Trabzonspor, Macar ekibi Ferencvaros'a Avrupa Ligi eleme turu rövanşında 0-4 kaybetmesinin ardından sonuçlar açısından kötü bir dönem geçiriyor. Ayrıca Türkiye liginde ilk 3 haftada 5 puan kaybetti.

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Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, X hesabından şunları yazdı: "Richarlison, Trabzonspor ile sözlü anlaşmaya vardı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Brezilyalı futbolcu Trabzonspor'a transfer olmak istiyor ve Türk kulübünün sunduğu teklifi kabul etmesi için İngiliz kulübüne baskı yapıyor."

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Aynı zamanda "The Athletic" sitesi, 29 yaşındaki Richarlison'un Everton'a dönüşü için önerilen transferin çökmesinin ardından Tottenham ile belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduğunu aktardı.

Trabzon kulübü ayrıca son 24 saat içinde Richarlison'u kadrosuna katmak için başarısız bir girişimde bulundu.

Başarısız girişimlerinin ardından, Trabzonspor'un futbolcuyu kadrosuna katmak için yeni bir girişimde bulunup bulunmayacağı belirsiz.

İngiltere'de transfer döneminin son tarihi sona ermiş olsa da, Türk kulüpleri gelecek cuma gününe kadar futbolcularla anlaşabilir.

Richarlison'un Trabzon'a gitmesi halinde, Liverpool'daki efsanevi yolculuğunun ardından Türk takımına katılan Mısırlı Muhammed Salah'ın yanında forma giyecek.

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