Bradley Barcola, bu yaz Paris Saint-Germain'den Anfield'a transfer olmasının ardından Liverpool'daki yeni görevi hakkında, takımın hesaplarına ilk kez dahil olmasıyla birlikte erken bir uyarı aldı.

Geçen sezon sonunda ayrılmadan önce Liverpool efsanesi Mohamed Salah'ı sürekli eleştirmesiyle bilinen Jamie Carragher'ın, bu kez takımla kariyerine yeni başlayan Bradley Barcola'nın peşine düşeceği anlaşılıyor.

Liverpool'un eski kaptanı, Barcola'nın Liverpool forması altındaki ilk çıkışıyla ilgili yorum yaparak, oyuncunun önümüzdeki dönemde düzenli olarak forma şansı bulmakta zorlanabileceğini vurguladı.

Liverpool'un eski savunmacısı, "X" platformundaki hesabı üzerinden şunları yazdı: "Barcola, Gakpo'nun mevcut versiyonu karşısında forma şansı bulmakta zorlanacak." Bu ifadeyle Cody Gakpo'nun sezon başından beri sergilediği seviyeye işaret etti.

Gakpo, cuma günü Ipswich Town karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ve 2-0 kazanılan maçta Alexander Isak'ın iki golünün de asistini yaptı. Daha önce de Newcastle United karşısında gol atmış ve Nottingham Forest önünde bir gole asist yapmıştı.

Barcola, Liverpool'a Paris Saint-Germain'den 123 milyon sterlin karşılığında katıldı ancak Ipswich maçına yedek kulübesinde başladı, ardından 64. dakikada Victor Muñoz'un yerine oyuna dahil oldu.

Oyuncunun Dünya Kupası'ndan bu yana maçlardan uzak kalması nedeniyle ilk katılımı sınırlı kaldı. Bu yüzden Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, teknik ekibin Barcola konusunda temkinli davrandığını belirterek, oyuncunun iyi antrenman yaptığını ve iyi durumda olduğunu, yaklaşık 30 dakika süre almasının ise kondisyonunu kademeli olarak geri kazanması açısından uygun olduğunu vurguladı.

Ayrıca önümüzdeki dönemde maç takviminin sıklaşmasının Barcola'ya daha fazla forma şansı vereceğini, bunun da kademeli olarak ilk 11'e girmek için rekabete kapı aralayabileceğini ekledi.

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