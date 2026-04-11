Goal.com
Canlı
Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final

Çeviri:

Salah'ın durumu ne? Liverpool-Fulham maçı kadrosu

Liverpool - Fulham
Liverpool
Fulham
Premier Lig
M. Salah
İngiltere
Mısır

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürmeye çalışıyor

Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Anfield Stadyumu'nda oynanacak Premier Lig'in 32. haftası kapsamında Fulham ile oynanacak maçın resmi kadrosunu açıkladı.

Liverpool, şu anda 5. sırada yer aldığı için Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürmek için kazanmaktan başka seçeneği olmadığı için maça büyük bir baskı altında giriyor.

Slott, Mohamed Salah'ı ilk 11'e geri döndürdü. Salah, Cody Gakpo ve Rio N'Gomoah ile birlikte hücumu yönetecek. Hugo Ekitike ise büyük bir sürprizle yedek kulübesinde yer aldı.

Liverpool kadrosu:

Kaleci: Mamardashvili.

Defans: Frimpong – Van Dijk – Konaté – Andy Robertson

Şampiyonlar Ligi
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Premier Lig
Brentford crest
Brentford
BRE
Fulham crest
Fulham
FUL

Orta saha: Dominik Soboslai – Curtis Jones – Florian Wirtz

 Forvet: Mohamed Salah - Cody Gakpo - N'Gomo

Fulham kadrosu:

Kaleci: Bernd Leno

Defans: Castagne – Joachim Andersen – Calvin Bassey – Anthony Robinson

Orta saha: Sander Berge – Alex Iwobi – Harry Wilson – Bobby De Cordova-Reid (King) – Alexander Bob.

Forvet: Rodrigo Menezes.

Ayrıca okuyun:
Kahramanı Salah... Al-Hilal ve Liverpool arasında olası bir takas anlaşması

Reklam