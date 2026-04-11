Salah'ın durumu ne? Liverpool-Fulham maçı kadrosu

Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Anfield Stadyumu'nda oynanacak Premier Lig'in 32. haftası kapsamında Fulham ile oynanacak maçın resmi kadrosunu açıkladı.

Liverpool, şu anda 5. sırada yer aldığı için Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürmek için kazanmaktan başka seçeneği olmadığı için maça büyük bir baskı altında giriyor.

Slott, Mohamed Salah'ı ilk 11'e geri döndürdü. Salah, Cody Gakpo ve Rio N'Gomoah ile birlikte hücumu yönetecek. Hugo Ekitike ise büyük bir sürprizle yedek kulübesinde yer aldı.

Liverpool kadrosu:

Kaleci: Mamardashvili.

Defans: Frimpong – Van Dijk – Konaté – Andy Robertson

Orta saha: Dominik Soboslai – Curtis Jones – Florian Wirtz

Forvet: Mohamed Salah - Cody Gakpo - N'Gomo

Fulham kadrosu:

Kaleci: Bernd Leno

Defans: Castagne – Joachim Andersen – Calvin Bassey – Anthony Robinson

Orta saha: Sander Berge – Alex Iwobi – Harry Wilson – Bobby De Cordova-Reid (King) – Alexander Bob.

Forvet: Rodrigo Menezes.