İsveçli Alexander Isak, Liverpool'un Ipswich Town karşısındaki mücadelesinin başında ilk dakikalarda kaydettiği iki golle takımına erken avantaj sağlarken tüm dikkatleri üzerine çekti ve adını kulübün rekorlar kitabına yazdırdı.

İstatistik şirketi "Opta"ya göre Isak, Liverpool'un Premier Lig'deki 2011 yılından bu yana en hızlı ikili golüne imza atan isim oldu. O tarihte Arjantinli Maxi Rodriguez, Fulham karşısında ilk 7 dakikada iki gol kaydetmişti.

İsveçli forvet gollerini 6. ve 9. dakikalarda kaydederek bu sezon Liverpool ile güçlü başlangıcını teyit etti. Bir önceki haftada Nottingham Forest'ın ağlarını havalandıran oyuncu, gol sayısını turnuvada 3'e yükseltti.

Isak'ın bu çıkışı özel bir önem taşıyor; zira sakatlıklar nedeniyle Liverpool ile zorlu bir ilk sezon geçirmiş ve çeşitli turnuvalarda yalnızca 22 maça çıkarak bu maçlarda sadece 4 gol kaydedebilmişti.

Isak, Liverpool'a Newcastle'dan rekor bir transferle gelmiş ve takımın en önemli hücum silahlarından biri olması yönünde büyük umutlar beslenmişti. İsveçli forvet de yeni sezonun başlamasıyla birlikte bunu teyit etmeye başladı.