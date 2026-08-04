Salah'ın ardından Trabzonspor yeni bir bomba transferin peşinde

Trabzonspor yönetimi Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken, Türk kulübü yeni ve çarpıcı bir transfer için de çalışmalara başladı.

Türk sporx sitesinin aktardığına göre Trabzonspor, Juventus'tan ayrılan Sırp forvet Dusan Vlahovic'i transfer etme yarışına girdi. Kulüp, oyuncunun menajeriyle temasa geçerek hizmetlerini almak için ön teklif sundu.

Trabzonspor'un bu hamlesi, Vlahovic'in Barcelona'ya transfer olma hayalini gerçekleştirmek için beklemeyi sürdürdüğü bir dönemde geldi.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Vlahovic, yaklaşık bir aydır Beşiktaş'tan, 5 milyon avrodan fazla imza bonusunu ve önerilen iki sezonun her birinde 8 milyon avro net yıllık maaşı içeren bir teklife sahip.

Vlahovic teklifi düşünmek için süre istedi, ardından Beşiktaş yönetimi ona yanıt vermesi için içinde bulunduğumuz 10 Ağustos'a kadar süre tanıdı. Ancak oyuncu, Barcelona'nın tavrını beklemek isteği doğrultusunda daha fazla zaman talep etti.

Vlahovic'in temsilcileri, transfer döneminin başında oyuncunun hizmetlerini Barcelona'ya önermişti. Ancak Katalan kulübünün yönetimi, özellikle oyuncunun ilk mali talepleri kulübe uygun olmadığı için — 10 milyon avro imza bonusu ve 8 milyon avro net yıllık maaş istemesinin ardından — oyuncunun kendileri için öncelik olmadığını açıkladı.

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