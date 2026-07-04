Salah: Hossam Hassan, maçların devre aralarında oyunculara vuruyor

Mısır Milli Takımı’nın yıldızı Muhammed Salah, Firavunlar’ın 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Arjantin ile karşılaşmaya hak kazanmasına ilişkin yorumda bulundu.

Maçın ardından gazetecilere konuşan Salah şunları söyledi: "Şu anda belirli bir hayalim yok... Gelecekte gurur duymak istediğim şey, insanlara, özellikle de çocuklara, özel bir konuma ulaşabilecekleri umudunu vermiş olmak. Bu sadece futbolla ilgili olmamalı... Bu, her bir kişinin kendi alanında geçerli olmalı ve 'Salah, zor zamanlarda bize umut verdi' denmesini istiyorum."

Ayrıca şunları ekledi: “Bu umutları Ömer Marmuş’a ve benimle konuşan herkese aşılamaya çalışıyorum. Bu yüzden kariyerime bakıp iyi bir geçmişim olduğunu söyleyebilmeyi umuyorum ve herkesin başarılı olması için büyük bir alan olduğunu vurgulamak istiyorum.”

Salah’a “Husam Hassan’ın liderliğindeki bu seferki milli takım kampında ne değişti?” diye soruldu. Salah şakayla karışık şöyle cevap verdi: “Maçların devre aralarında bize vuruyor… Kampta önceki kamplara kıyasla değişen hiçbir şey yok… Artık o kadar olgunlaştım ki, sosyal medyada söylenenlere kapılmıyorum; ister milli takıma elimden gelenin en iyisini veren bir oyuncu olayım, ister olmayayım. Ayrıca kimseye bir şey açıklamaya da ihtiyacım yok… Kendi değerimi çok iyi biliyorum ve milli takımdaki oyuncuların değerini de çok iyi biliyorum... Soyunma odasında oyunculara yardım etmeye çalışıyorum, onlara baskı yapmıyorum.”

Şöyle devam etti: “Milli takımdaki oyuncularla iyi bir ilişkim olması güzel bir şey ve ben ayrıldığımda benim iyi bir insan olduğumu söyleyecekler.”

Şöyle devam etti: “Mısır halkı için güzel bir hikaye yazmanın harika bir hissi yaşıyorum… Soyunma odasında oyuncularla her zaman, Afrika Uluslar Kupası’nı birçok kez kazanan nesiller olduğunu, ancak Dünya Kupası’nda oynama şansına sahip olamadıklarını söylüyorum. Bu nedenle bu an bir daha tekrarlanmayabilir ve baskıdan uzak bir şekilde tadını çıkarmalıyız.”

Son olarak şunları söyledi: “Bu nesil Afrika Uluslar Kupası’nı kazanma şansına sahip olamadı; finalde iki kez yenildik. Ancak Tanrı bize bunun yerine Dünya Kupası’nda bu başarıyı bahşetti.”