Mısır Millî Takımı ve Türk ekibi Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, bugün pazar günü Yeni Kahire İlk Derece Mahkemesi'nde görülen ve kesin yemin etmek üzere bizzat hazır bulunmasının kararlaştırıldığı duruşmaya katılmadı.

Eski Liverpool forveti, "Kahire 24" sitesine göre, avukat Amr Feracullah tarafından hukuki ve idari işler ile danışmanlık hizmetlerine karşılık ücret talebiyle açılan bir davayla karşı karşıya.

Yeni Kahire Mahkemesi, avukatın taraflar arasındaki ücrete hak kazanılıp kazanılmadığına ilişkin uyuşmazlığın çözülmesi amacıyla oyuncuya yemin yöneltilmesini talep etmesinin ardından, Muhammed Salah'ın bizzat hazır bulunması ve kesin yemin etmesi için bugünkü duruşmayı belirlemişti.

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Avukat, davasında Muhammed Salah'ın hukuki danışmanlık, işler, davalar ve idari işlemler karşılığında mali alacakları ödemesini, ayrıca uğradığını öne sürdüğü maddi ve manevi zararların tazmin edilmesini talep ediyor.

Davacı, dava evraklarında yer aldığı üzere, 255 bin cüneyh tutarında bir tazminat almasının yanı sıra Muhammed Salah'ın masraflar ve avukatlık ücreti karşılığını ödemesini de talep etti.

Feracullah, davasını, Muhammed Salah'ın 20 Temmuz 2012'de kendisi lehine düzenlediği davalara ilişkin genel resmî vekâlete dayandırarak açtı ve vekâletin, kendisinin Ağustos 2025'te çekilmesine kadar geçerli kaldığını vurguladı.

Mahkeme, Muhammed Salah'ın etmesi istenen kesin yeminin metnini belirledi; bu metin, avukatın uyuşmazlık konusu hukuki ve idari işleri yaptığının reddedilmesini ve bunlara karşılık hak edilmiş herhangi bir tutar ya da ücret borcunun bulunmadığının reddedilmesini içeriyor.

Mahkeme, oyuncunun yemin etmek üzere hazır bulunmamasının ya da kabul edilebilir bir mazeret sunmaksızın yemin etmeyi reddetmesinin, kanunen "yeminden kaçınmış" sayılması sonucunu doğuracağına işaret ederken; masraflar ve avukatlık ücretine ilişkin kararı, davada nihai bir hüküm verilene kadar ertelemeye karar verdi.

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