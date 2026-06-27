Salah, Dünya Kupası'nda Mısır rekoru kırdı

Mohamed Salah, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda, bugün Cumartesi sabahı (GMT) İran ile oynanan ve 1-1 berabere biten maçta Mısır Milli Takımı ile yeni bir tarihi rekor kırdı.

İstatistik ağı "Opta"ya göre, Salah, 2018 Dünya Kupası'nda iki, bu yılki turnuvada ise üç maç olmak üzere toplam beş maçta ilk 11'de yer alarak Mısır milli takım tarihindeki bu rekoru kıran ilk oyuncu oldu.

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Eski Liverpool yıldızı, İran karşısında 57 dakika sahada kaldıktan sonra sakatlık nedeniyle sahayı terk etti. Bu, kariyeri boyunca bir Dünya Kupası maçında oynadığı en kısa süre oldu; daha önceki en kısa süre, Belçika karşısında 76 dakikaydı.

Grup aşamasının son turunda alınan bu beraberlikle Mısır, 5 puana ulaşarak 7. grubu gol farkıyla lider Belçika’nın ardından ikinci sırada tamamlayarak son 32’ye yükseldi.

İran ise puanını 3’e yükselterek, üçüncü sırayı alan en iyi takımlar arasında eleme şansını beklerken, Yeni Zelanda ise 1 puanla sıralamanın en altında yer aldı.



