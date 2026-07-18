Salah, Beşiktaş’a ilginç bir şart koştu… Van Dijk ise yolda

Mısırlı yıldız Muhammed Salah’ın adı, Liverpool’daki başarılı serüveninin ardından Beşiktaş aracılığıyla Türkiye Ligi’ne transfer olacağı yönündeki söylentilerle anılıyor.

Güvenilir Türk gazeteci Ertan Süzgün, Beşiktaş yetkililerinin Mısırlı yıldızla yürüttüğü görüşmelerin perde arkasını açıkladı.

Sözgün, bir video paylaşımında, “Beşiktaş, bazı maçlarda yedek kulübesinde oturma olasılığı konusunda Salah’ın görüşünü aldı” dedi.

"Mısırlı oyuncu, tüm maçlarda oynamayı şart koştu ve sürekli katkı sağlamak istediğini belirtti" diye ekledi.

Sözgün, “Salah, Beşiktaş yetkililerine her maçta forma giyerek her karşılaşmaya katkı sağlamak istediğini vurguladı” diye devam etti.

"Salah ayrıca onlara, kanat pozisyonunun yanı sıra forvet veya forvet arkası olarak da oynayabileceğini söyledi" diye belirtti.

"Taraflar arasında bir anlaşmaya varılması halinde, Salah’ın İstanbul’a ne zaman geleceği konusunda zaten görüşmeler yapıldı ve Mısırlı oyuncu, önümüzdeki ayın başında erken gelebileceğini söyledi" diye açıkladı.

LÜE TV platformu ise X sitesinde Türk gazeteci Levent Umut Erol’un açıklamalarını yayınladı. Erol, “Salah Perşembe veya Cumartesi günü resmi olarak Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak, Beşiktaş transferi çoktan tamamladı” dedi.

Ayrıca, “Vlahović transferi de neredeyse kesinleşti ve bir sürprizim daha var: Virgil van Dijk” diye ekledi.

Son olarak, “Van Dijk’in menajeri, Beşiktaş yetkilileriyle görüşmek üzere İstanbul’a gelecek” dedi.