Sakatlıktan dönen Weah yeniden sakatlandı
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Lille'in 19 yaşındaki Amerikalı futbolcusu Timothy Weah, 6 aylık sakatlığının ardından sahalara geri döndü ancak bu sefer de hamstring sakatlığı yaşadı.
Sezon başında Paris Saint-Germain'den 10 milyon euro karşılığında transfer edilen 19 yaşındaki santrfor Weah, ağustos ayında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir forma giyemiyordu.
Efsane futbolcu George Weah'ın oğlu olan Timothy Weah, sakatlıktan döndükten sonra bu sezon Ligue 1'deki üçüncü maçına Marsilya karşısında 80. dakika oyuna girerek çıktı. Ancak Weah, bu maçta da sakatlandı.
Maç sonrası kulüpten yapılan açıklamaya göre Weah, hamstring kaslarını zedeledi. Weah'ın bu kez sahalara ne zaman dönebileceğine dair kesin bir tarih verilmedi.