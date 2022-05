Kariyerinde iki Şampiyonlar Ligi zaferi bulunan İngiliz oyuncu eski günlerine dönme çabasıyla gittiği Avustralya'da aradığını bulamadı.

Sakatlıklar, hastalıklar ve jet lag: Daniel Sturridge'nin Avustralya'daki kabus dolu sezonu

Liverpool'un eski yıldızı futbol kariyerini sürdürmek için tercihini Avustralya'dan yana kullandı ama burada yaşadıklarından sonra buna pişman olmuş olabilir.

Futbolun unutulmuş adamları dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Daniel Sturridge.

GOAL golcü oyuncunun eski takımları Chelsea ve Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığı 2021 yılı gününde Avrupa'nın en büyük kupasını daha önce iki kez kazanan oyuncunun profesyonel futbola dönüp dönemeyeceğine ilişkin bir yazı yayımlamıştı.

Cevabı kesinlikle büyük merakla beklenen bir soruydu.

O dönem Sturridge profesyonel futboldan uzaktaki hayatınıABD'de sürdürüyor, spor salonunda spor yapıyor ve Oscar ödülllü oyuncularla takılıyordu. İngiltere Milli Takımı'nın eski golcüsü yine de her şeye rağmen sahalara dönmeye kararlıydı.

Ve bunu başardı.

Mayıs 2022'deki Şampiyonlar Ligi finalini Sturridge'in bir başka eski takımı Liverpool oynadı. Şimdiki soru ise bu dönüşün başarılıp olup olmadığıydı ve cevap ne yazık ki başarısızlıktı.

Sturridge'in futbola dönme arzusu sosya medyada tek başına antrenman yaptığı videolarını yayımladığı için oldukça açıktı.

La Liga ekibi Mallorca ile antrenmanlara katılmak için İspanya'ya gideceği söylendi.

Avustralya'da döndü

Buna rağmen oyuncu Ekim ayında A-League ekibi Perth Glory ile sözleşme imzaladı ve Avustralya'ya yerleşti.

Kulübün internet sitesine konuşan Sturridge, bu adımı yeni bir meydan okuma için harika bir fırsat olarak nitelendirmişti:

"Yeteneğimi rekabetçi bir ligde sergileyebileceğim için mutluyum. Takımın başarılı olması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Buranın benim için doğru adres olduğunu hissediyorum"

Kulüp başkanı Tony Sage bu transdferi A-League tarihinin en büyük transferlerinden biri olarak değerlendirdi:

"Onun transferi kulübün sürekli başarı elden bir yapıya dönüşmesi için ne kadar kararlı olduğumuzu ve bunun için ne kadar ileriye gidebileceğimizi ortaya koyuyor"

Sturridge yeni takımında altı maçta 138 dakika sahada kaldı ve gol atamadı. Kasık sakatlığı daha fazla süre almasını engellemişti. Oynadığı maçlarda sahada 45 dakikadan daha uzun süre kalamadı ve sezonu bir asistle tamamladı.

Takımı 26 maçta sadece dört galibiyet elde ederken, 12 takımlı ligde dibe vurmuştu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde kulübün oyuncuya ilişkin görüşleri bu başarısızlığın ardından çok geçmeden değişti ve kulübün CEO'su Tony Pignata kulüp adına bunu dile getirdi:

"Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Daniel'in transferinden çok umutluyduk ama beklediklerimizi elde edemedik. Ona gelecek yıla ilişkin bir kontrat teklif edeceğimizden şüpheliyim."

Covid-19 engel oldu

Sturridge, Glory'nin kabus gibi geçen sezonunun elbette ki en büyük sorumlularından biri değildi. Covid-19 kısıtlamaları, sakatlıklar, finansal problemler, yönetimsel sorunlar bir araya gelmiş ve ortaya mükemmel bir başarısızlık senaryosu çıkmıştı.

Covid nedeniyle test sonucu pozitif çıktığı dönemde ilk üç ayda iki kez karantinaya giren oyuncu için işler pek de beklendiği gibi gitmedi.

Glory taraftarlarının Sturridge'in kulübün hedeflerine ulaşması için elinden geleni yapacağına dair verdiği sözün hayata geçip geçmediğine dair şüpheleri her geçen gün arttı.

Bu arada menajer Richard Garcia takımın Macarthur'a 1-0 yenildiği maçta Sturridge'in yaşadığı kasık probleminin yeterince iyi antrenman yapmamasından kaynaklandığını söyledi.

Sosyal medyada her zaman aktif olan oyuncu Avustralya'daki ilk birkaç ayında burada oynama konusundaki heyecanını her an ortaya koyuyordu ancak 20 Şubat'tan bu yana Glory ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı ve kendi takımı yerine Liverpool'un Premier Lig şampiyonluğuna odaklandı.

Sturridge'in Avustralya şanssızlığı bu yaz sona erecek ve oyuncu 33 yaşında serbest bir oyuncu olacak. Bir yıl önce olduğumuz noktadayız: İki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Sturridge futbola dönecek mi? Cevap bir kez da belirsiz...

