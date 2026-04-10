Sakatlık, Lautaru'yu Serie A'nın son dakikalarında vurdu

Inter Milan, Arjantinli forveti Lautaro Martínez'in maçlarda forma giymesini tehlikeye atan yeni bir sakatlık geçirdiğini resmi olarak duyurdu.

Lautaro Martinez'in daha önce başka bir kas sorunu nedeniyle sahalardan uzak kaldığı dönemde, "Nerazzurri" yedi maçta sadece iki galibiyet alırken, üç maçta berabere kaldı ve iki kez mağlup oldu.



Inter Milan, resmi bir açıklamada şunları söyledi: "Lautaro Martinez bugün Rosano'daki Humanitas Enstitüsü'nde klinik ve tıbbi muayenelerden geçti."

İtalya Ligi lideri, "Muayeneler, sol bacağındaki plantar kasında hafif bir kas gerginliği olduğunu ortaya çıkardı ve Arjantinli forvetin durumu önümüzdeki birkaç gün içinde yeniden değerlendirilecek" diye ekledi.

"Sky Sport Italia" ağına göre, Lautaro en az iki hafta sahalardan uzak kalacak.



Getty Images

"Nerazzurri" kaptanı, bir aydan fazla süren aradan sonra geçen Pazar günü sahalara geri dönmüş ve Roma'yı 5-2 yendikleri maçta iki gol atmıştı.

Lautaro, 26 maçta attığı 16 golle şu anda İtalya Ligi'nin gol krallığı sıralamasında birinci sırada yer alıyor. Ayrıca



