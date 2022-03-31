2.Lig Kırmızı Grup'ta ligin bitimine altı hafta kala en yakın rakibi 1461 Trabzon'un dört puan önünde yer alan Sakaryaspor'da teknik direktörlük görevine hem kulübün hem de Türk futbolunun efsane isimlerinden Tuncay Şanlı getirildi.

Ercüment Coşkundere ile yollarını ayıran yeşil-beyazlılar, Şanlı'nın dönüşünü resmen duyurdu.

Daha önce 2016-2017 sezonunda Sakaryaspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan 40 yaşındaki genç çalıştırıcı, o dönem Spor Toto 3.Lig 3.Grup'ta yer alan Sakaryaspor'un başında çıktığı 13 maçta altı kez galibiyet, dört beraberlik ve üç yenilgi yaşamış, 1.69'luk puan ortalamasının ardından görevden ayrılmıştı.

✍🏻 Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır.



Hoş geldin Tuncay Şanlı! #KenetlenSakarya pic.twitter.com/dWmd0xvADk — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) March 31, 2022

Birçok farklı ülkede oynadı

Sakaryaspor altyapısından yetiştikten sonra 2001-2002 sezonunda 2. Lig A Kategorisinde 35 maçta 16 gol atan ve büyük takımların dikkatini çeken Tuncay Şanlı, sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda dokuz gol atan, ikinci sezonunda ise 19 golle kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Tuncay Şanlı, İngiltere, Almanya, Katar ve Hindistan'da da forma giymişti.

Middlesbrough, Stoke City, Wolfsburg, Bolton Wanderers, Umm Salal ve Pune City'de de oynayan Tuncay'ın Avrupa macerasının ardından Türkiye'ye dönüşü ise beklenenin aksine Fenerbahçe ya da Sakaryaspor formasıyla değil, Bursaspor için olmuştu.

Milli formayla 80 maça çıkan efsane oyuncu, 22 gol kaydetmişti.

Daha fazla okuma