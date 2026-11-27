Arsenal'ın yıldızı Bukayo Saka, Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Bayern Münih karşısında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemedikten sonra antrenmanlara döndü.

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Bu gelişme, 9 Aralık'ta Emirates Stadyumu'nda Real Madrid ile oynanacak ve merakla beklenen Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, takımına hücumdaki en önemli isimlerinden birini geri kazanma umudu veriyor.

İspanyol radyosu Cope'nin bugün (cuma) aktardığına göre, Arsenal'ın farklı kulvarlardaki son 7 maçında forma giyemeyen Saka, Kraliyet ekibi karşısında oynayabilmek için zamanla yarışıyor.

Londra ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta, oyuncunun antrenmanlara döndüğünü doğruladı ancak takımla birlikte tam olarak mı çalıştığını yoksa özel bir antrenman programı mı uyguladığını açıklamadı. Arteta, oyuncunun maçlara ne zaman döneceğine dair de bir tarih vermedi.

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Saka, 21 Ekim'de Almanya'da oynanan ve 2-2 sona eren Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçında Bayern Münih karşısında sakatlanmış, oyundan çıkarak kendisini Arteta'nın planlarının dışında bırakan tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlamıştı.

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İngiliz kanat oyuncusunun antrenmanlara dönüşü, İspanyol teknik adamın 20 Kasım'daki açıklamalarında sakatlığın yaklaşık 8 hafta sürebileceği uyarısında bulunmasına rağmen gerçekleşti. Arteta o sırada oyuncunun tedavi sürecinin yaklaşık 4 haftasını geride bıraktığını belirtmişti.

İspanyol çalıştırıcı ayrıca Saka'nın dönüş tarihinin kesin olarak belirlenemeyeceğini ve teknik ekibin, oyuncu tamamen iyileşmeden onu sahaya sürmek için acele etmeyeceğini açıklamıştı.

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Saka'nın, Premier Lig'de pazar günü oynanacak Manchester City maçında forma giymemesi bekleniyor.

Fiziksel hazırlığını yeniden kazanması ve yeni bir sakatlık yaşamaması gerektiği düşünüldüğünde, oyuncunun aralık başındaki Brentford ve Tottenham Hotspur maçlarında forma giyip giymeyeceği de belirsiz görünüyor.

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Basında yer alan haberler, Saka'nın dönüşünün 20 Aralık'taki Manchester United maçına kadar gecikebileceğini öne sürmüştü. Bu da antrenmanlara dönmüş olmasına rağmen oyuncunun Real Madrid maçına yetişmesini oldukça zorlaştırıyor.

Saka'nın yokluğunda Arteta, boşluğu doldurmak için Noni Madueke'ye güvendi. Takım ise İngiliz oyuncunun pozisyon yaratma ve gol atma becerisi ile kanatlar ve merkez arasındaki hareketliliği göz önüne alındığında, en önemli hücum silahlarından birinden yoksun kaldı.

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Real Madrid maçı, son 16 turuna doğrudan yükselme yarışında Arsenal için büyük önem taşıyor. Topçular, ilk beş maçında Napoli, Lille, Bayern Münih, Slavia Prag ve Borussia Dortmund karşısında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Real Madrid karşısında alınacak bir galibiyet, lig aşamasını doğrudan son 16 turuna yükselen ilk sekiz sıra içinde tamamlamayı hedefleyen Arsenal'a, son iki hafta öncesinde konumunu güçlendirme fırsatı sunacak.

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Arsenal, İspanyol rakibini 9 Aralık'ta Emirates Stadyumu'nda, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında ağırlayacak. Fiziksel durumu elverirse Saka'nın dönüşüne sahne olabilecek bu maçta oyuncunun forma giyip giymeyeceği ise şimdilik kesinlik kazanmış değil.