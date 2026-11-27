Futbol, İspanya hükümetinin başına geçmek için yarışan adaylar arasındaki siyasi tartışmanın gündemine girdi. Halk Partisi lideri Alberto Núñez Feijóo, 2030 Dünya Kupası finalinin İspanya'da oynanması meselesini gündeme getirerek Başbakan Pedro Sánchez'e ve münazaradaki diğer katılımcılara doğrudan bir soru yöneltti.

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İspanyol gazetesi Marca'nın aktardığına göre Feijóo, dört adaylı münazarada konuyu ilk açan isim oldu ve finalin İspanya'da oynanması konusunda net bir tutum talep etti. Feijóo bu talebini, İspanya'nın futboldaki konumuna ve turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olmasına dayandırdı. Turnuva İspanya, Portekiz ve Fas tarafından düzenlenecek, Arjantin, Paraguay ve Uruguay'da ise kutlama maçları oynanacak.

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Halk Partisi lideri şöyle konuştu: “Bu arada size bir soru soracağım, futbolla ilgili olduğunu düşünebilirsiniz ama bu soruyu tüm adaylara soracağım.”

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Feijóo sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakın, ben 2030 Dünya Kupası finalinin İspanya'da oynanmasını savunuyorum. Siz de savunuyor musunuz? Sayın Sánchez, ev sahibi ülke ve dünyanın en güçlü futbol ülkesi olduğumuz için Dünya Kupası'nı İspanya'nın düzenlemesini savunuyor musunuz? Sayın Sánchez, finali İspanya'da düzenlememiz konusunda benimle aynı fikirde misiniz, evet mi hayır mı?”

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Pedro Sánchez, Feijóo ile doğrudan bir siyasi çekişmeye girmekten kaçındı ve yanıtını kişisel futbol tercihleri üzerinden vermeyi seçti.

Başbakan, finalin Atlético Madrid'in stadı Metropolitano'da oynanmasını istediğini, ancak bu büyüklükte bir organizasyona ev sahipliği yapmak için Real Madrid'in stadı Santiago Bernabéu'nun daha uygun seçenek olduğunu düşündüğünü belirtti.

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Sánchez, “Ben bir Atléticolu olarak finalin Wanda'da oynanmasını isterdim ama Bernabéu'da olması gerektiğini anlıyorum” dedi.

Tartışma, Vox lideri Santiago Abascal'ın devreye girmesiyle başka bir boyut kazandı. Abascal, Dünya Kupası'nın Fas ile ortaklaşa düzenlenmesi fikrine karşı çıktı ve tutumunu İspanya'nın egemenliğiyle ilgili meselelere ve Ceuta ile Melilla kentlerine ilişkin siyasi anlaşmazlıklara bağladı.

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Böylece tartışma, finale hangi stadın ev sahipliği yapacağı sorusunun ötesine geçerek turnuvanın düzenlenmesinde Fas ile yapılan iş birliğinin niteliğine ilişkin bir anlaşmazlığa dönüştü. Feijóo ve Sánchez finalin İspanya'da oynanmasını destekleyen tutumlar ortaya koyarken, Abascal partisinin egemenlik meselesi ve ikili ilişkiler konusundaki tutumu doğrultusunda konuyu Rabat ile iş birliğine itirazını dile getirmek için kullandı.

Bu açıklamalar, üç ülkenin, yani İspanya, Portekiz ve Fas'ın, 2030'da 48 milli takımın katılacağı Dünya Kupası'nı düzenlemeye hazırlandığı bir dönemde geldi.

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2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma yarışı Fas ile İspanya arasında bir anlaşmazlığa dönüştü, zira ortak aday dosyası final maçına hangi ülkenin ev sahipliği yapacağını kesinleştirmemişti.

İspanya, finalin kendi hakkı olduğu konusunda ısrar ediyor ve Madrid'deki Santiago Bernabéu ile Barcelona'daki Spotify Camp Nou stadyumlarını öne sürüyor. Fas ise Kazablanka yakınlarındaki Benslimane'de inşa edilen ve yaklaşık 115.000 seyirci kapasiteli olması planlanan yeni Hassan II Stadyumu'nu öne çıkarıyor.

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Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA ise henüz kararını açıklamadı ve stadın “uygun zamanda” belirleneceğini vurguladı.