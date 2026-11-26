Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer'in eski eşi Anika Neuer, çiftin ayrıldığını öne süren haberlerden günler sonra aldatmayı eleştiren ve "bizim yerimize başka bir kızı seçmek" ifadesinin geçtiği paylaşımlar yaptı.

Reklam

Anika, paylaşımlarında Neuer'in adını anmadı ve onu doğrudan aldatmakla ya da başka bir duygusal ilişkiye girmekle de suçlamadı.

Ayrıca okuyun

Eşinden ayrılan Neuer'in hayatındaki gizemli genç kadının kimliği ortaya çıktı

Bu paylaşımlar, Neuer'in 23 yaşındaki bir kadınla Brezilya'ya gittiğine dair haberlerin ardından geldi. Alman gazetesi "Bild", bu kadını Neuer'in fizyoterapisti olarak tanımlasa da ikili arasındaki ilişkinin bunun ötesine geçtiğini öne sürdü.

Anika, çiftin ikinci çocuğunu geçen ağustos ayının sonlarında dünyaya getirmişti. Ardından "Bild" ve "RTL", çiftin doğumdan yalnızca birkaç hafta sonra ayrıldığını bildirdi.

Reklam Reklam

Öte yandan Anika'nın yeniden paylaştığı mesajlardan biri, hamilelik döneminde aldatmaya yönelik bir eleştiri içeriyor ve bunu "tamamen farklı bir kötülük seviyesi" olarak tanımlıyordu. Mesajda, partnerinin çocuğunu taşıyan bir kadını aldatmanın basit bir hata değil, bilinçli bir karar olduğu vurgulanıyor ve bu davranışın "iğrenç" olduğu ifadesiyle sona eriyordu.

Related Topics

Gelecek maçlar HSV Bundesliga 09:30 FCB

Daha kişisel görünen ikinci mesajda ise şu ifadeler yer aldı: "Elbette bir gün seni affedeceğim ama çocuğunun annesi olarak, bizim yerimize başka bir kızı seçtiğin için seni asla affetmeyeceğim."

Bayern Münih'e yakın kişilere dayandırdığı haberinde "Bild", Neuer ile seyahatinde ona eşlik eden kadının birkaç aydır yakın olduğunu ve geçen eylül ayının sonlarında Sicilya Adası'nda birlikte vakit geçirdiklerini yazdı.

Reklam

Gazete, ikilinin 15 Kasım'da Brezilya'ya gittiğini ve lüks bir tatil köyündeki bir süitte kaldığını da ekledi.

Ayrıca ikilinin Rio de Janeiro'nun kuzeydoğusundaki Búzios bölgesinde bulunduğunu belgelediği öne sürülen videolar da ortaya çıktı.

Reklam

Neuer, 7 Kasım'da Bundesliga'da Mainz karşısında yaşadığı ayak sakatlığının ardından süren iyileşme sürecinde Brezilya'ya gitmişti.

Bavyera ekibi, Alman kalecinin bu seyahatini iyileşme programının bir parçası olarak onaylamıştı. Spor direktörü Max Eberl, seyahatin Neuer'e Noel ve yılbaşı döneminde daha yoğun bir rehabilitasyon programına başlamadan önce dinlenme fırsatı sunacağını açıklamıştı.

Reklam

Neuer, dün, yani çarşamba günü, kulübündeki rehabilitasyon programını sürdürmek üzere Münih'e döndü.

Daha önce "Bild", 13 Kasım'da Neuer'in ikinci çocuklarının doğumundan kısa süre sonra Anika ile evliliğini bitirme kararı aldığını yazmıştı. "RTL" ise ayrılığın ekim başında yaşandığını ve Alman kalecinin evi terk ettiğini bildirmişti.

Reklam

Çift yaklaşık 6 yıl önce birlikte olmaya başlamış ve Kasım 2023'te evlenmişti. İkili ayrıca Temmuz 2025'te İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde 3 gün süren bir düğün töreni düzenlemişti.

Çiftin ilk çocuğu Luca Mart 2024'te dünyaya gelmiş, ikinci çocukları ise geçen ağustos ayında doğmuştu.

Reklam

Neuer, "Bild" kendisiyle iletişime geçtiğinde ayrılık haberleri hakkında yorum yapmadı. Anika da gazetenin sorularına yanıt vermedi.