Şaka gerçeğe dönüştü... Silahlı saldırı, Dünya Kupası seyircilerini dehşete düşürdü

ABD’nin Boston kentinde 2026 Dünya Kupası’nın yarattığı şenlik havası, şok edici bir manzaraya dönüştü. Paragay ile Almanya arasında oynanan 32’li tur maçının ardından, taraftarların toplandığı yerlerin yakınında bir silahlı saldırı meydana geldi; bu olay, ABD’deki silahlı şiddet krizini yeniden gündeme getirdi.

Turnuvayı takip eden “Daily Mail” gazetesi muhabiri Riyat Al-Samarrai, olayın ayrıntılarını aktardı ve bir meslektaşıyla birlikte stadyumdan ayrılıp yemek yemek için Boston şehir merkezine doğru yola çıktığını, ancak turnuva boyunca en korkunç gecelerden birine tanık olduğunu belirtti.

Bölgenin turnuvaya katılan milli takımların taraftarlarıyla dolup taştığını belirten Samara'i, Alman ve Hollandalı taraftarların yakındaki restoran ve barlarda toplandığını, maç sonrası atmosferin ise her zamanki gibi hakim olduğunu aktardı.

Sakinliğin uzun sürmediğini ekleyen oyuncu, bir grup küçük motosikletin (scooter) ortaya çıktığını, ardından iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi arasında bir tartışma çıktığını ve bunun hızla başkalarının da katıldığı bir kavgaya dönüştüğünü, bazılarının yüz hatlarını gizleyen maskeler taktığını anlattı.

Meslektaşının yakındaki bir pizzacıya girmeye başladığını, kendisinin de birkaç saniye sonra onu takip ettiğini belirtti. O sırada şaka olarak durumun silahlı çatışmaya dönüşebileceğini söylediğini, ancak bu şakanın birkaç saniye içinde gerçeğe dönüştüğünü ekledi.

Orada aniden üç el silah sesi duyulduğunu, bisiklet süren kişilerin kaçtığını, daha sonra dışarı çıktığında ise yaralılardan birinin karnını tutarak yerde yattığını gördüğünü, yolun kanla kaplı olduğunu söyledi.

Ambulansların ve polisin olay yerine hızla ulaştığını ve bölgenin çevresini güvenlik kordonuyla çevirdiğini vurguladı; çarpışma izleri ve kan gölleri ise olaydan saatler sonra bile hala belirgindi.

Kazaya rağmen, komşu sokaklarda kutlamalar devam etti; Faslı taraftarların milli takımlarının tur atlamasını kutladıkları görüldü. Yazar, bu sahneyi şampiyonanın coşkusu ile Amerikan toplumunun sorunları arasındaki çelişkiyi yansıtan bir manzara olarak nitelendirdi.

Yerel haberlere göre, olay küçük bir motosikletin çalınmasıyla başladı ve üç kişinin yaralanmasına neden oldu; yetkililer ise yaralılardan birinin hayati tehlikesi olmadığını ve yaralarından kurtulduğunu belirtti.

Gazeteci, silahlı şiddet olaylarının turnuvanın üzerine gölge düşürmeye devam ettiğine dikkat çekerek, silahlı şiddet arşiv verilerine atıfta bulundu; bu verilere göre, yıl başından bu yana ABD’de silahlı saldırılar sonucu 6.372 kişi hayatını kaybetti ve 11.667 kişi yaralandı.

Ayrıca, Dünya Kupası süresince meydana gelen diğer olaylara da değindi; bunların arasında San Jose’deki taraftar bölgesi yakınlarında bir kişinin öldürülmesi ve Kansas City’deki İngiltere milli takımının konaklama yerinden yaklaşık dört mil uzakta bir kişinin daha öldürülmesi, ayrıca Massachusetts eyaletinin Brockton kentinde turnuvanın bir maçını izlemek için toplanan kalabalığın içinde meydana gelen silahlı saldırıda dört kişinin yaralandığını da ekledi.

Yazar, yazısını ABD’deki Dünya Kupası haberlerini yapmaktan keyif aldığını vurgulayarak sonlandırdı; ancak bu olayların ülkenin diğer yüzünü sürekli olarak hatırlattığını kabul etti ve büyük turnuvaların ışıltısının bu sorunları geçici olarak gizleyebileceğini, ancak tamamen ortadan kaldıramayacağını belirtti.