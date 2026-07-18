Saka efsanevi bir listeye girdi… ve Fransa’yı 68 yıl öncesine geri götürdü

İngiliz yıldız Bukayo Saka, 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa’yı 6-4 mağlup ettikleri karşılaşmada bir hat-trick yaparak parladı.

Saka, 37. ve (45+1.) dakikalarda İngiltere milli takımının üçüncü ve dördüncü gollerini attıktan sonra, 87. dakikada penaltıdan üçüncü golünü kaydetti.

İstatistik ağı "Stats Foot", Saka'nın 12 Mart 1969'da bir hazırlık maçında İngiltere milli takımıyla bu başarıyı elde eden Jeff Hurst'ten bu yana, çeşitli turnuvalarda Fransa kalesine hat-trick yapan ilk oyuncu olduğunu belirtti.

Fransız ağ, "Saka ayrıca, 24 Haziran 1958'de Brezilya formasıyla bunu başaran efsane Pelé'den sonra, Dünya Kupası'nda Les Bleus'a karşı hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu" diye ekledi.

"Squawka" ise, Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımı formasıyla hat-trick yapan sadece 4 oyuncu olduğunu belirtti: Jeff Hurst (1966), Gary Lineker (1986), Harry Kane (2018) ve Bukayo Saka (2026).