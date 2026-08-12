Spor Bild'in haberine göre tercih, Keçiler'de potansiyel olarak boşalacak kadro yerini doldurması beklenen Marcel Regula'dan yana kullanıldı.

Buna göre sportif direktör Thomas Kessler'in, oyuncu tarafıyla gelecekteki bir iş birliği konusunda halihazırda somut görüşmeler yaptığı ve oyuncunun kulübü Zaglebie Lubin ile doğrudan temas halinde olduğu belirtildi. Polonyalı 19 yaşındaki yetenek için bonservis bedeli olarak tam sekiz milyon euro ödenmesi gerekecek. Bu da Regula'nın transferi halinde, Domstadt ekibinin en pahalı üçüncü transferi olacağı anlamına geliyor; Jhon Cordoba'nın (17 milyon euro, 2017/18'de Mainz 05'ten) ve kulüp ikonu Lukas Podolski'nin (10 milyon euro, 2009/10'da Bayern Münih'ten) ardından.

Köln için bu maliyetli transfer ancak El Mala'nın satılmasıyla mümkün olabilir. Bu nedenle Kessler, medyada yer alan ve birbiriyle örtüşen haberlere göre teklifini bir kez daha artırdığı söylenen BVB ile nihai anlaşmayı beklemek zorunda.

Said El Mala, BVB'nin yeni rekor transferi mi olacak?

Yeni teklifin taban tutarının 50 milyon euro artı bonuslar olduğu ve bunun mevcut durumda FC'nin yüksek taleplerini karşılayacağı belirtiliyor. Böylece El Mala, BVB tarihinin yeni rekor transferi olacak ve Ousmane Dembele'yi (35 milyon euro, 2016'da Stade Rennes'ten) geride bırakacak. Sport Bild'in haberine göre bu yüksek yatırım, Alman U21 Milli Takımı oyuncusunda beklenen potansiyel değer artışına da dayanıyor.

Köln'ün transfer etmek istediği iddia edilen Regula ile BVB arasında ise oldukça ilginç bir bağlantı bulunuyor. meczyki.pl'nin ağustos başında aktardığına göre Borussia da genç oyuncuyu transfer etmekle ilgileniyordu. Hatta kulübün bunu Polonyalı spor portalına doğruladığı belirtildi. Ancak Dortmund'da artık tüm odak El Mala'nın üzerinde ve bunun yanı sıra oyuncuyla sözleşme şartları konusunda da uzun süredir anlaşma sağlandığı ifade ediliyor.

Öncelikli olarak ofansif orta sahada görev yapan ve El Mala'nın aksine kanatta oynamaktan daha az hoşlanan Regula, geride kalan sezonda Zaglebie Lubin formasıyla 32 maçta 12 gole katkı sağladı. Polonya 1. Ligi'nde (Ekstraklasa) henüz yeni başlayan sezonda da şimdiden bir gol attı.

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