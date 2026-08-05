Konstantinos Karetsas, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund’un şu ana kadarki yaz dönemindeki yıldız transferi oldu; oyun kurucu olarak görev yapan oyuncu, “Yunan Lionel Messi” diye övülüyor. Julian Brandt’ın ayrılığının ardından BVB’de onun için en doğal forma numarası olan 10 şu anda boşta olsa da Karetsas bundan sonra 19 numarayı giyecek.

Bild’e göre 18 yaşındaki oyuncu 10 numarayla ilgilenmedi. En sevdiği numaranın, son olarak KRC Genk’te de giydiği 20 olduğu belirtiliyor. Ancak BVB’de 20 numara, bu yaz ayrılığıyla da anılan Marcel Sabitzer’de bulunuyor. Karetsas bu nedenle, Yunanistan Milli Takımı’nda da giydiği 19 numarayı tercih etti. BVB’de 19 numarayı bir dönem uzun süre Kevin Großkreutz, ardından da 10 numaraya geçmeden önce Brandt taşımıştı.

BVB belki de bu yaz yine yeni bir 10 numara bulabilir: Said El Mala? Şimdi 19 yaşında olan oyuncu, iki yıl önce de 10 numaralı bir BVB formasıyla cezbedilmişti, ancak o dönemde transfer, Dortmund ile o zamanki kulübü Viktoria Köln’ün bonservis bedelinde anlaşamaması nedeniyle gerçekleşmemişti. Bunun yerine El Mala, 1. FC Köln’e gitmişti.

BVB’nin Said El Mala için girişimleri şu anda tıkanmış durumda

El Mala şimdi Dortmund’a transfer olmak istiyor, ancak iki kulüp bonservis beklentilerinde hâlâ birbirinden oldukça uzak. İddiaya göre Köln yaklaşık 50 milyon talep ediyor, BVB’nin son teklifi ise bunun hâlâ belirgin şekilde altında. Bild’e göre Genel Müdür Lars Ricken ile sportif direktör Ole Book, El Mala’nın Effzeh’te 13 numarayı giymesi nedeniyle 10 numarayı bilinçli olarak boşta tutmuyor.

BVB’de zaman zaman şu anda kulüpsüz olan Jadon Sancho’nun yeniden dönüşü de konuşuluyor. Gerçi şu anda buna dair hiçbir işaret yok. Ancak El Mala transferi gerçekleşmezse bu konu yeniden alevlenebilir. Sancho, 2024 ilkbaharındaki BVB kiralık döneminde 10 numaralı formayı giymişti. Son iki durağı olan FC Chelsea ve Aston Villa’da ise sırasıyla 19 numarayı taşımıştı; bu numara artık BVB’de Karetsas’a ait.

BVB tarihinin ünlü 10 numaraları arasında ayrıca Mario Götze, Henrikh Mkhitaryan, Tomas Rosicky, Andreas Möller, şu anki genel müdür Lars Ricken, denetim kurulu üyesi Michael Zorc ile 1960’lı yılların kahramanları Lothar Emmerich, Siegfried Held ve Timo Konietzka da yer alıyor.