Said El Mala için BVB’nin yürüttüğü pazarlık kızışıyor: Şimdi Lothar Matthäus da devreye girdi

Matthäus, Sky köşesinde "El Mala Dortmund'a gitmek istiyor" diye yazdı. "Bunu belki çok yüksek sesle söylemiyordur. Ama elbette Şampiyonlar Ligi'nde ve üst sıralardaki ŞL yerleri için oynamak, Köln ile alt üçte birlik dilimden kaçınmaktan daha ilgi çekici."





Milli takım hedefleri açısından da Matthäus, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunun BVB'ye transferini mantıklı buluyor: "Yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp'un dikkatini çekmek için özellikle uluslararası maçlar da önemli. El Mala, Dortmund'a transferi gerçekleşirse burada gerçekten büyük bir adım atabilir. Köln'deki performansıyla buna hazır olduğunu gösterdi."

Geçtiğimiz günlerde El Mala için yürütülen pazarlık kızışmıştı. Birbiriyle örtüşen haberlere göre oyuncu, ayrılma isteğini iletti. Şu anda iki kulüp bonservis bedeli konusunda pazarlık yapıyor. Köln'ün 50 milyon euro istediği öne sürülüyor. "Bu çok fazla para, bu neredeyse iki Adeyemi demek" diyen Matthäus, Karim Adeyemi'nin birkaç gün önce 22 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olduğunu hatırlattı.

AS Roma da pazarlıkta devrede

"Dortmund'un da sınırları var" diyen Matthäus, şöyle devam etti: "Ama herkes piyasayı biliyor, herkes kuralları biliyor: Bence 40 milyon euro civarında bir bonservis bedeli en azından görüşmeleri başlatmalı." Dortmund'un şu ana kadarki en yüksek teklifinin de, bonuslar dahil olmak üzere, bu seviyelerde olduğu belirtiliyor. BVB sportif direktörü Ole Book ise hafta sonu Fortuna Düsseldorf'a karşı hazırlık maçında alınan 2-1'lik yenilgi sırasında bu rakamlarla ilgili olarak "bir sürü yanlış bilgi" bulunduğunu söyledi.

Bu arada AS Roma'nın El Mala için 40 milyon euronun belirgin şekilde üzerinde bir rakam ödemeye hazır olduğu belirtiliyor. Geçmişte adı ısrarla çeşitli Premier League kulüpleriyle de anılmıştı. El Mala'nın Köln ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor.



