Saibari, Fas'ı 25 dakikada çift galibiyetle mağlup etti

Ismael Saibari, Salı akşamı bir hazırlık maçında Madagaskar'ı 4-0'lık skorla rahatça mağlup eden Fas için büyük katkı sağladı. Bayern Münih'in ilgisini çeken hücumcu orta saha oyuncusu, ilk yarıda muhteşem bir performans sergiledi ve iki güzel gol attı.

Saibari, 4. dakikada köşe vuruşunda ikinci direğe koşarak kusursuz bir kafa vuruşuyla golü attı. Dostluk maçının 25. dakikasında PSV oyuncusu skoru ikiye katladı: Saibari, Madagaskar savunmasındaki hatadan yararlanarak yakın mesafeden golü attı.

Saibari, milli takım teknik direktörü Mohamed Ouahbi tarafından devre arasında soyunma odasında bırakıldı. Dünya Kupası'nın başlamasına çok az bir süre kala oynanan bu hazırlık maçının ilk yarısında ev sahibi takımda toplam altı oyuncu değişikliği yapıldı. Anass Salah-Eddine ise ikinci yarının ortasında oyundan çıktı.

Fas, devre arasından sonra da üstünlüğünü sürdürdü ve Soufiane Rahimi 78. dakikada penaltıdan gol attı. Kısa süre sonra El Hadari Raheriniaina, Madagaskar tarafında kırmızı kart görerek sahadan atıldı. 87. dakikada oyuna sonradan giren Ayoub El Kaabi, bir ribaunddan 4-0'lık skoru belirledi.

Transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, oyundan çıkan Saibari, Bayern ile görüşüyor. PSV'nin Saibari için ne kadar para alabileceği henüz belli değil. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Eindhoven'da 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor ve son şampiyon, 50 milyon euroluk rekor bir bedel talep ediyor gibi görünüyor.

Fas için Dünya Kupası, 14 Haziran'da şampiyonluk favorisi Brezilya ile oynanacak maçla başlayacak. Bu zorlu maçın ardından, 2022 yarı finalisti Fas, İskoçya (20 Haziran) ve Haiti (25 Haziran) ile grup maçlarına çıkacak. Önümüzdeki Pazar, 7 Haziran'da ise Amerika'da Norveç ile bir hazırlık maçı daha oynanacak.