Pazar günü El Clasico'da Barcelona'yı konuk edecek olan Real Madrid, en klasik unsurlarından birini feda edecek.

El Clasico'larda beyaz forma ile görmeye alışık olduğumuz Başkent ekibi, Katalan devinin karşısında bu kez siyah forma ile çıkacak.

Peki son olarak 2017/18'de İspanya Süper Kupa maçının ilk ayağında beyaz rengi tercih etmeyen Real Madrid neden böyle bir karar aldı? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Real Madrid neden siyah giyiyor?

Adidas, Real Madrid'in 6 Mart'ta kutlanan 120. kuruluş yıldönümü dolayısıyla siyah bir forma tasarladı.

Koleksiyon aynı zamanda Adidas ile son teknoloji spor giyimde uzmanlaşmış Y-3 markasının tasarımcısı Yohji Yamamoto arasındaki işbirliğinin 20. yılını da kutluyor. Yamamoto, 2014/15 sezonunda Real Madrid için siyah forma tasarlamıştı.

Bu nedenle Real Madrid, Barcelona karşısına siyah forma tasarımı ile çıkacak.

Barcelona hangi formayı giyecek?

La Liga'nın 29. haftasında oynanacak Real Madrid - Barcelona mücadelesi TSİ 23.00'da başlayacak.

Xavi'nin öğrencileri, El Clasico'da sarı forma ile sahada olacaklar.

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