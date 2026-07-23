Faslı Azzeddine Ounahi'nin adı yaz transfer döneminde güçlü bir şekilde gündemde olmaya devam ediyor. 2026 Dünya Kupası finallerindeki üstün performanslarıyla yeniden dikkatleri üzerine çeken oyuncu, mevcut mercatonun en çok aranan orta saha oyuncularından biri haline geldi.

Suudi Arabistan'dan Al-Ittihad'ın adı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında geçerken, "El Amid" içindeki mevcut durum, kulübün bu yazın en beklenen transferlerinden birini bitirebilme kapasitesi üzerine birçok soru işareti doğuruyor.

Güçlü Avrupa rekabeti

İspanyol Girona'nın oyuncusu Ounahi, sahaya dair üstün vizyonu, pas isabeti ve orta sahadaki akıllı hareketleri sayesinde fark yaratma yeteneğini kanıtladıktan sonra birçok kulübün ilgisini çekmeye devam ediyor.

İlgi yalnızca Al-Ittihad ile sınırlı değil; zira Hollanda'nın Ajax Amsterdam'ı oyuncuyla anlaşmaya çalışan en önemli kulüplerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca oyuncunun İspanyol kulübüyle olan durumunu takip eden başka kulüplerin de ilgisi bulunuyor.

Raporlara göre, transferin bedeli 10 ile 20 milyon euro arasında değişebilir; buna ek olarak yıllık maaşın 5 milyon euroya kadar ulaşabileceği belirtiliyor. Bu rakamlar, transferi şu anda Al-Ittihad için en pahalı transferler arasına sokuyor.

Mali kriz engel oluşturuyor

Ancak Al-Ittihad'ın içindeki tabloya bakıldığında, transferin tamamlanması kâğıt üzerinde göründüğünden çok daha karmaşık görünüyor; özellikle de kulübün mevcut mercato boyunca mali likidite sıkıntısı çektiğine dair sürekli konuşmalar dikkate alındığında.

Bu kriz yönetimin hamlelerini de fiilen etkiledi; son haftalarda birden fazla transferden geri adım atıldı. Bunların en dikkat çekeni, prensip anlaşması bulunmasına rağmen duran Abdullah Radif transferiydi. Kulüp, gerekli mali likiditenin bulunmaması nedeniyle bu transferden geri çekildi.

Ayrıca Al-Ittihad'ın adı farklı mevkilerde birçok oyuncuyla anıldı, ancak şimdiye kadar herhangi bir büyük transferi bitiremedi. Bu durum, Ounahi çapında bir oyuncuyla anlaşmak için gereken mali karşılığı sağlayabilme kapasitesine dair şüpheleri artırıyor.

Al-Ittihad denklemi tersine çevirebilecek mi?

Tüm bu verilere rağmen, Al-Ittihad'ı Faslı millî oyuncuyla anlaşma yarışından dışlamak mümkün değil; özellikle yönetim önümüzdeki dönemde yeni mali kaynaklar sağlamayı ya da önceliklerini yeniden düzenlemeyi başarırsa.

Buna karşılık, Avrupa kulüpleri transferi bitirmek için daha istikrarlı bir konumda görünüyor. Bu da Al-Ittihad'ın şansını, oyuncuyu Roshn Ligi deneyimini yaşamaya ikna etmeyi düşünmeden önce, öncelikle mali krizini aşabilme yeteneğine bağlı kılıyor.

Sonuç olarak Ounahi, transfer piyasasının en heyecan verici isimlerinden biri olmaya devam ediyor; ancak mevcut koşullar altında Al-Ittihad'a transferi, kolay bir anlaşmadan çok büyük bir meydan okumaya daha yakın görünüyor.