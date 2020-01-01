Saha reçeteyi yazdı: Sancho ve Grealish

Manchester United'ın eski futbolcusu, takımın yeniden şampiyonluk seviyesine gelebilmesi için Sancho ve Grealish transferlerini önerdi.

Premier Lig'de 7 yıldır şampiyonluğa hasret kalan 'a eski futbolcusu Louis Saha'dan transfer önerisi geldi. Fransız oyuncuya göre Kırmızı Şeytanlar, Jack Grealish ve Jadon Sancho'yu kadrosuna katmalı.

Ladbrokes'a konuşan Saha, "Geçen yaz Sancho ve Grealish'in peşinden koştular ama alamadılar. Bence bu işin peşini bırakmamalılar. İkisi de takıma hemen uyum sağlayabilecek ve sorunların çözümüne yardımcı olabilecek isimler" ifadelerini kullandı.

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forması giyen Sancho'ya olan hayranlığını da vurgulayan Saha, "O inanılmaz bir oyuncu. Ne yapacağını tahmin etmek çok güç. Bruno Fernandes'le birlikte önündeki forvete sürekli gol attırabilecek yeteneğe sahip. Fernandes devre arasında geldi ve takıma çok büyük katkı sağladı. Kadroda onun gibi bir oyuncu daha olursa muhteşem olur" şeklinde konuştu.

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Aston Villa formasıyla etkileyici bir sezon geçiren Grealish, 14 maçta 6 gol ve 6 asistlik bir performans gösterdi.