Fisnik Asllani'nin Leipzig'e transferi tepetaklak oldu; sağlık endişeleri iki kulüp arasındaki anlaşmanın tamamlanmasını engelleyince Hoffenheim golcüsünü kadrosunda tutmaya karar verdi.

Hoffenheim, "X" platformundaki hesaplarında yayımladığı resmi açıklamada, 23 yaşındaki golcünün transferi konusunda Leipzig ile yürüttüğü görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu ve transferin "Leipzig'in öne sürdüğü sağlık endişeleri nedeniyle" tamamlanmadığını, ayrıntı vermeksizin belirtti.

Hoffenheim'ın sportif direktörü Andreas Schicker, "Bundesliga" sitesine göre transferin gerçekleşmemesiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Fisnik bizimle birlikte kayda değer bir gelişme kaydetti ve bu transferin iptal edilmesi sportif açıdan kötü bir haber değil."

Şöyle devam etti: "Onun hem fiziksel hem de teknik olarak en üst seviyede üstün bir performans sergileme kabiliyetine tam olarak güveniyoruz, oyuncumuzu tam anlamıyla destekliyoruz. Geçen sezon elde ettiğimiz başarıda kilit bir rol oynadı, hazırlık dönemini alışılmış seviyesinde tamamladı ve gelecek hafta antrenmanlara katılacak."

Asllani, 2025/2026 sezonunda Bundesliga'da 33 maçta 10 gol atıp 7 asist yaparak Hoffenheim'ın Avrupa Ligi'ne kalmasına katkıda bulunmuştu. Bir önceki sezon ise İkinci Lig'de Elversberg forması altında 18 gol kaydetmiş ve takımını tarihinde ilk kez üst lige çıkarmaya çok yaklaşmıştı.