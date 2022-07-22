Senegalli yıldız, Mısırlı ile arasındaki ilişkiyi GOAL'e anlattı.

Sadio Mane, GOAL'e, Bayern Münih'e katılmak için Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Mohamed Salah ile aralarındaki iyi dostluğun hala devam ettiğini söyledi.

Mane, Afrika'da 2022 Yılının Oyuncusu ödülünü kazandı ve eski takım arkadaşı Mohamed Salah'ı geride bıraktı.

Bayern'e yeni imza atan Senegalli, Anfield'dan ayrıldıktan sonra Salah ile mesajlaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Sadio Mane ne söyledi?

Perşembe günü Rabat'ta düzenlenen Afrika Futbol Konfederasyonu ödül töreni öncesinde GOAL'e konuşan Sadio Mane şunları söyledi:

"İnsanlar bazen benimle Salah arasında bir rekabet olduğunu söylüyorlar ama dürüst olmak gerekirse kendimi hiçbir oyuncuyla rekabet halinde görmüyorum."

"[Salah ile] İyi ilişkimiz var, birbirimize mesaj atıyoruz. Bence medya bir şeyleri abartıyor."

"Biliyorsunuz sadece bir oyuncuyla değil forma giydiğim tüm takımlardaki oyuncularla iyi ilişkilerim var."

Sadio Mane'nin Liverpool hikayesi

Senegalli oyuncu, 2016 yılında Southamton'dan Kırmızılara katıldı ve Anfield'da bir yıldıza dönüştü.

Kulüpteki altı yıllık kariyeri boyunca toplamda 120 gol attı ve bu gollerin doksanını Premier Lig'de kaydetti.

Sadio Mane, Liverpool forması ile Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Cup, İngiltere Lig Kupası, UEFA Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası sahibi oldu.

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