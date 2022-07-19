Kırmızıların orta saha oyuncusu, kulübün taraftarlarıyla sosyal medyadaki etkileşimi konusunda eşinin dikkatli olmasını istiyor.

Fabinho, Twitter'da sık sık Liverpool hakkında paylaşım yapan eşi Rebeca Tavares'i uyardığını açıkladı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2018'de Monaco'dan Kırmızılara katılmasından bu yana Jürgen Klopp'un ekibinin önemli bir parçası haline geldi.

Alman menajerin rehberliğinde bölgesinde dünyanın en iyilerinden birine dönüşen Fabinho, Anfield'daki taraftarlar hakkında eşiyle arasında geçen diyaloğu anlattı.

Fabinho ne söyledi?

4 days to go 💪🏻❤️ pic.twitter.com/uj8sADamx7 — Rebeca Tavares (@reebecatavares) May 24, 2022

The Athletic'e konuşan Fabinho, eşinin Twitter'da Liverpool hakkında yaptığı paylaşımlardan fazla haberdar olmadığını söyledi:

"Paylaşımlar yaptığını duydum. Twitter'a pek girmiyorum bana göre değil ama eşimin bir şeyler paylaştığını duyuyorum. Ona her zaman, "Rebeca sadece ne yazdığına dikkat et!" derim."

We are Liverpool, this means more! See you next season red family. Thank you for your support.🔴🔴 #YNWA pic.twitter.com/acYeCkvi78 — Rebeca Tavares (@reebecatavares) May 29, 2022

"Twitter'da takılmıyorum bu yüzden paylaşımlarının çoğunu göremiyorum. Ama taraftarlar onu seviyor gibi görünüyor, bu yüzden her şey yolunda. Maçlara gelmeyi çok seviyor ve bazen eve gittiğimde sahada yaşananları konuşuyoruz."

"Bazen ona maç hakkında ne düşündüğünü ve iyi oynayıp oynamadığımı soruyorum. Ama o her zaman iyi olduğumu söylüyor! Tarafsız olduğunu düşünmüyorum."

"Bazen yüzündeki ifadeden o kadar iyi olmadığımı anlıyorum. Beni çok iyi tanıyor. Bazen sinirli olduğumu ve maç hakkında konuşmak istemediğimi anlıyor ve buna saygı duyuyor."

Fabinho'nun eşi futbolcu mu?

Fabinho'nun eşi Rebeca aslında yetenekli bir futbolcu. Henüz altı yaşındayken Brezilya'dan İspanya'ya taşında ve futbol kariyerine İspanya'da başladı.

Daha sonra Ocak 2018'de Monaco'ya transfer oldu ve Fabinho, Fransız ekibinin erkek takımı için mücadele ederken Rebeca kadın takımı için savaştı.

Fabinho, 2018 yazında Liverpool'a transfer olurken Rebeca Tavares de kramponlarını astı.

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