Lewandowski vs Benzema - Yıldız golcüler kulüpleri için nasıl performans gösterdi?
Robert Lewandowski'nin Bayern Münih'ten Barcelona'ya katılması şüphesiz yaz döneminin en çok konuşulan transferiydi.
Polonyalı sekiz yıl sonra Bundesliga devinden ayrıldı ve Katalan ekibine 50 milyon euro'luk imzayı attı.
33 yaşındaki oyuncunun Barça forması giymesiyle La Liga artık dünyanın en iyi iki golcüsüne sahip: Barcelona'da Lewandowski ve Real Madrid'de Karim Benzema.
El Clasico, Barcelona ile Real Madrid'in kozlarını paylaştığı her seferde büyük ilgi gören dünyanın en ünlü derbilerinden biri. Artık El Clasico'da kafa kafaya en iyi iki forveti izleyeceğiz.
Karim Benzema, 2021/22 sezonunda Real Madrid için harika bir formdaydı ve Şampiyonlar Ligi'nde takımının zafere ulaşmasına yardımcı oldu.
Peki Lewandowski ile Benzema'yı karşılaştırırsak hangi forvet kulübünde daha iyi performans gösterdi? GOAL Türkiye ile inceleyelim.
Robert Lewandowski'nin kulüp performansı nasıl?
Lewandowski - Bayern Münih
Lig
Maç
Gol
Asist
Bundesliga
253
238
45
UEFA Champions League
78
69
18
DFB Pokal
33
29
7
DFL Super Cup
8
6
0
UEFA Super Cup
1
0
1
FIFA Club World Cup
2
2
1
Toplam
375
344
72
Lewandowski - Dortmund
Lig
Maç
Gol
Asist
Bundesliga
131
74
30
UEFA Champions League
28
17
7
DFB Pokal
17
10
4
DFL Super Cup
3
1
0
Europa League
8
1
1
Toplam
187
103
42
Lewandowski - Lech Poznan
Lig
Maç
Gol
Asist
PKO Ekstraklasa
58
32
15
Europa League/UEFA Cup
16
6
3
Fortuna Polish Cup
7
2
2
Superpuchar Polski
1
1
0
Toplam
82
41
20
Karim Benzema'nın kulüp performansı nasıl?
Benzema - Real Madrid
Lig
Maç
Gol
Asist
LaLiga
414
219
116
UEFA Champions League
123
74
26
Copa del Rey
44
21
11
FIFA Club World Cup
8
3
2
UEFA Super Cup
4
1
1
Supercop de Espana
11
5
3
Toplam
604
323
159
Benzema - Lyon
Lig
Maç
Gol
Asist
Ligue 1
112
43
23
UEFA Champions League
19
12
3
Coupe de France
11
9
1
Coupe de la Ligue
3
1
0
Trophee des Champions
3
1
9
Toplam
148
66
27
Lewandowski ve Benzema kaç kupa kazandılar?
Oyuncu
Kupa
Toplam
Robert Lewandowski
Ekstraklasa (1), Polish Cup (1), Polish Super Cup (1), Bundesliga (10), DFB pokal (4), DFL Super Cup (6), Champions League (1), Club World Cup (1), Club World Cup (1).
26
Karim Benzema
Ligue 1 (4), Coupe de France (1), Trophee des Champions (2), LaLiga (4), Copa del rey (2), Supercopa de Espana (4), Champions League (5), UEFA Super Cup (3), Club World Cup (4)
29