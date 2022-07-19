Lewandowski vs Benzema - Yıldız golcüler kulüpleri için nasıl performans gösterdi?

İdil Erin Tetik|
Robert Lewandowski, Karim BenzemaGetty Images
R. LewandowskiK. BenzemaBarcelonaReal MadridLa Liga

Dünyanın en iyi iki forveti önümüzdeki sezondan itibaren La Liga'da gaza basacak.

Robert Lewandowski'nin Bayern Münih'ten Barcelona'ya katılması şüphesiz yaz döneminin en çok konuşulan transferiydi.

Polonyalı sekiz yıl sonra Bundesliga devinden ayrıldı ve Katalan ekibine 50 milyon euro'luk imzayı attı.

33 yaşındaki oyuncunun Barça forması giymesiyle La Liga artık dünyanın en iyi iki golcüsüne sahip: Barcelona'da Lewandowski ve Real Madrid'de Karim Benzema.

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Robert Lewandowski FC Barcelona 2022
@FCBarcelona

El Clasico, Barcelona ile Real Madrid'in kozlarını paylaştığı her seferde büyük ilgi gören dünyanın en ünlü derbilerinden biri. Artık El Clasico'da kafa kafaya en iyi iki forveti izleyeceğiz.

Karim Benzema, 2021/22 sezonunda Real Madrid için harika bir formdaydı ve Şampiyonlar Ligi'nde takımının zafere ulaşmasına yardımcı oldu.

Karim Benzema Real Madrid Chelsea
Getty Images

Peki Lewandowski ile Benzema'yı karşılaştırırsak hangi forvet kulübünde daha iyi performans gösterdi? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

Robert Lewandowski'nin kulüp performansı nasıl?

Lewandowski - Bayern Münih

Lig

Maç

Gol

Asist

Bundesliga

253

238

45

UEFA Champions League

78

69

18

DFB Pokal

33

29

7

DFL Super Cup

8

6

0

UEFA Super Cup

1

0

1

FIFA Club World Cup

2

2

1

Toplam

375

344

72

Lewandowski - Dortmund

Lig

Maç

Gol

Asist

Bundesliga

131

74

30

UEFA Champions League

28

17

7

DFB Pokal

17

10

4

DFL Super Cup

3

1

0

Europa League

8

1

1

Toplam

187

103

42

Lewandowski - Lech Poznan

Lig

Maç

Gol

Asist

PKO Ekstraklasa

58

32

15

Europa League/UEFA Cup

16

6

3

Fortuna Polish Cup

7

2

2

Superpuchar Polski

1

1

0

Toplam

82

41

20

Karim Benzema'nın kulüp performansı nasıl?

Benzema - Real Madrid

Lig

Maç

Gol

Asist

LaLiga

414

219

116

UEFA Champions League

123

74

26

Copa del Rey

44

21

11

FIFA Club World Cup

8

3

2

UEFA Super Cup

4

1

1

Supercop de Espana

11

5

3

Toplam

604

323

159

Benzema - Lyon

Lig

Maç

Gol

Asist

Ligue 1

112

43

23

UEFA Champions League

19

12

3

Coupe de France

11

9

1

Coupe de la Ligue

3

1

0

Trophee des Champions

3

1

9

Toplam

148

66

27

Lewandowski ve Benzema kaç kupa kazandılar?

Oyuncu

Kupa

Toplam

Robert Lewandowski

Ekstraklasa (1), Polish Cup (1), Polish Super Cup (1), Bundesliga (10), DFB pokal (4), DFL Super Cup (6), Champions League (1), Club World Cup (1), Club World Cup (1).

26

Karim Benzema

Ligue 1 (4), Coupe de France (1), Trophee des Champions (2), LaLiga (4), Copa del rey (2), Supercopa de Espana (4), Champions League (5), UEFA Super Cup (3), Club World Cup (4)

29

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