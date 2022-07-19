Lewandowski vs Benzema - Yıldız golcüler kulüpleri için nasıl performans gösterdi?

Dünyanın en iyi iki forveti önümüzdeki sezondan itibaren La Liga'da gaza basacak.

Robert Lewandowski'nin Bayern Münih'ten Barcelona'ya katılması şüphesiz yaz döneminin en çok konuşulan transferiydi.

Polonyalı sekiz yıl sonra Bundesliga devinden ayrıldı ve Katalan ekibine 50 milyon euro'luk imzayı attı.

33 yaşındaki oyuncunun Barça forması giymesiyle La Liga artık dünyanın en iyi iki golcüsüne sahip: Barcelona'da Lewandowski ve Real Madrid'de Karim Benzema.

Haberin devamı aşağıda

@FCBarcelona

El Clasico, Barcelona ile Real Madrid'in kozlarını paylaştığı her seferde büyük ilgi gören dünyanın en ünlü derbilerinden biri. Artık El Clasico'da kafa kafaya en iyi iki forveti izleyeceğiz.

Karim Benzema, 2021/22 sezonunda Real Madrid için harika bir formdaydı ve Şampiyonlar Ligi'nde takımının zafere ulaşmasına yardımcı oldu.

Getty Images

Peki Lewandowski ile Benzema'yı karşılaştırırsak hangi forvet kulübünde daha iyi performans gösterdi? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

Robert Lewandowski'nin kulüp performansı nasıl?

Lewandowski - Bayern Münih

Lig Maç Gol Asist Bundesliga 253 238 45 UEFA Champions League 78 69 18 DFB Pokal 33 29 7 DFL Super Cup 8 6 0 UEFA Super Cup 1 0 1 FIFA Club World Cup 2 2 1 Toplam 375 344 72

Lewandowski - Dortmund

Lig Maç Gol Asist Bundesliga 131 74 30 UEFA Champions League 28 17 7 DFB Pokal 17 10 4 DFL Super Cup 3 1 0 Europa League 8 1 1 Toplam 187 103 42

Lewandowski - Lech Poznan

Lig Maç Gol Asist PKO Ekstraklasa 58 32 15 Europa League/UEFA Cup 16 6 3 Fortuna Polish Cup 7 2 2 Superpuchar Polski 1 1 0 Toplam 82 41 20

Karim Benzema'nın kulüp performansı nasıl?

Benzema - Real Madrid

Lig Maç Gol Asist LaLiga 414 219 116 UEFA Champions League 123 74 26 Copa del Rey 44 21 11 FIFA Club World Cup 8 3 2 UEFA Super Cup 4 1 1 Supercop de Espana 11 5 3 Toplam 604 323 159

Benzema - Lyon

Lig Maç Gol Asist Ligue 1 112 43 23 UEFA Champions League 19 12 3 Coupe de France 11 9 1 Coupe de la Ligue 3 1 0 Trophee des Champions 3 1 9 Toplam 148 66 27

Lewandowski ve Benzema kaç kupa kazandılar?