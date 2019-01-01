Sadık Çiftpınar: Kimse beraberliğe sevindiğimizi düşünmesin

1-1 biten Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışı kalan Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar, maç sonu açıklamalarda bulundu.

'in 30. haftasında sahasında 'u ağırlayan , rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kırmızı kartı doğru bulmadığını söyleyen Sadık, şöyle devam etti: "Üst düzey, Avrupa'da bu kadar maç yöneten bir hakemin, bu kadar basitçe oyundan atması beni çok üzdü. Allah'ın adaleti son dakikada olsa beraberliği yakaladık."

Pozisyon sırasında kendilerine faul verildiğini sandığını ifade eden Sadık, "Bu kadar kolay faul olmaz. İlk faulde de dokunmadım. Üst düzey, Avrupa'da bu kadar maç yöneten hakemin bu kadar basit oyundan atması beni çok üzdü. Allah'ın adaleti son dakikada olsa beraberliği yakaladık. 22 senedir mağlup olmuyorduk. Kimse burada beraberliğe sevindiğimizi düşünmesin. Fenerbahçe, bu günleri aşacaktır." diye konuştu.

Kendilerini desteklemeye gelen taraftara da teşekkür eden Sadık, sarı-lacivertli taraftarları mutlu edecekleri günleri sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.