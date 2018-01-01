''Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif var''

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif olduğunu açıkladı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takımın önemli isimlerinden Khalid Boutaib ve Sadık Çiftpınar'a gelen teklifleri açıkladı.

AA'ya konuşan Gevrek, Boutaib'i Medipol Başakşehir'in de istediği yönünde basına yansıyan iddiaların hatırlatılması üzerine, "Başakşehir ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Teklifler yurt dışından ancak Türkiye'deki bir takıma da verebiliriz. Khalid, bizim için çok önemli bir futbolcu ama gelen teklifleri değerlendirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"Sadık için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teklifleri var"

Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla tamamlayan kadroyu korumak istediklerini ancak transfer teklifleri aldıklarını aktaran Gevrek, şunları kaydetti: Editörün Seçtikleri Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları

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"Gelen teklifleri geri çevirmek olmaz. Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teklifleri var. Hem kulübün hem de oyuncunun menfaatini düşünüyoruz. Her oyuncu, bu büyük takımlara transfer olmak ister. Bu teklifleri değerlendirmek zorundayız. Sadık'la ilgili görüşmelerimiz oldu ama net bir konuşma olmadı. İlerleyen dönemde yeni görüşmeler olacak. Sadık, bizim için önemli bir futbolcu ama bu transfer olabilir."