Sadece Lucas Digne değil, iki dünya yıldızı da Fransa - İspanya maçının ardından 2 puan aldı

Fransa’nın 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından L’Équipe’in verdiği notlar oldukça sert oldu. Salı akşamı Les Bleus, görünüşte hiç zorlanmadan 0-2 galip gelen İspanya karşısında hiçbir şansa sahip değildi.

Fransa’nın en büyük ve en etkili spor medyası, not verirken hiç çekinmiyor. Dünya Kupası’nın ardından Aston Villa’dan Paris Saint-Germain’e transfer olacak olan Lucas Digne, 2 notu aldı.

“Kontrolsüz kafa vuruşu ve Lamine Yamal’a yaptığı kaba faul ile penaltıya yol açan iki hata yaptı. İlk yarı bitmeden oyuna yeniden girmiş gibi görünüyordu, ancak ikinci yarısı tekrar tekrar top kaybı ve Theo Hernández ile değiştirilmesiyle damgalandı.”

Digne’nin yanı sıra Ousmane Dembélé ve Michael Olise de maçın en büyük hayal kırıklıkları olarak gösteriliyor. “Ballon d’Or kazananı neredeyse her şeyi yanlış yaptı. Dakikalar geçtikçe sahadan giderek kayboldu, ta ki neredeyse görünmez hale gelene kadar. Büyük bir hayal kırıklığı.”

Olise ise özellikle dikkatsizliği nedeniyle eleştiriliyor. “Önceki maçlarda çok iyi performans göstermiş olmasına rağmen, bu kez büyük bir düşüş yaşadı ve mantıken Rayan Cherki ile değiştirildi.”

Aurélien Tchouaméni ve Kylian Mbappé, milli takım teknik direktörü Didier Deschamps gibi 3 puan aldı. Hiçbir Fransız oyuncu yeterli notu alamadı.

RMC Sport’ta da hayal kırıklığı hakim. “Amerikan rüyası acı bir sonla bitti. Mikel Oyarzabal ve Pedro Porro, dişsiz bir Fransa’yı ezip geçti. Maç öncesinde bu zaten bir final gibi hissediliyordu, ama hiç de maç gibi olmadı.”