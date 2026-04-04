"Sadece Feyenoord değil, Ajax da Gilberto Mora'yı düşünüyor"

Feyenoord'un ardından Ajax da üst düzey yetenek Gilberto Mora (17) ile anılmaya başladı. Meksika milli takımında şimdiden beş maça çıkmış olan Club Tijuana'nın genç orta saha oyuncusu, ilgi konusunda hiç şikayetçi değil.

Meksika futbol medyasında Cuma günü, Feyenoord'un Mora da dahil olmak üzere birçok Meksikalı milli oyuncuyu izlediği ortaya çıktı.

Marca'nın Meksika şubesine göre Mora, Ajax'ın da radarında. Doğduğu ülkede bu hücumcu orta saha oyuncusu, Pedri ile karşılaştırılıyor.

Ajax ve Feyenoord'un Mora'yı kadrosuna katması kolay olmayacak. Transfermarkt'a göre, oyuncunun değeri şimdiden 10 milyon avro. Ancak sözleşmesinin süresi konusunda büyük bir belirsizlik var.

Mora'nın Tijuana ile olan sözleşmesi muhtemelen Aralık 2026'da sona erecek. Napoli, AC Milan, Sporting Portugal ve FC Porto da onun durumunu yakından takip ediyor.

Daha önce Mora, İspanyol devleri FC Barcelona ve Real Madrid ile de anılmıştı. Bu çapta kulüpler somut adımlar atarsa, Ajax ve Feyenoord için bu iş neredeyse imkansız hale gelebilir.

Mora, yaşına rağmen Tijuana formasıyla 49 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 9 gol attı ve 2 asist yaptı.