Sadece 321 dakika sahada kalan oyuncu, PSV’ye hâlâ milyonlar kazandırabilir

Doktora adayı Corum FK, PSV’li Adamo Nagalo’yu kadrosuna katmak üzere harekete geçecek. 23 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon Konyaspor’da kiralık olarak forma giymişti; ancak Eindhovens Dagblad gazetesi kulüp gözlemcisi Rik Elfrink’e göre, Süper Lig’de kalıcı olarak forma giyebilir.

Nagalo, Türkiye’deki kiralık döneminin ardından fiziksel şikayetlerle PSV’ye geri döndü. Bu nedenle Afrikalı savunma oyuncusu, hazırlık döneminin bir kısmını yine kaçırdı.

PSV için çözüm yine Türkiye’de olabilir. Zira Corum kulübü Nagalo ile ilgileniyor ve önemli bir bütçeye sahip.

Bu nedenle, konuyu yakından takip eden Elfrink, Corum’un PSV’nin talep ettiği bedeli karşılayabileceğini düşünüyor. “Daha önce güvenilir kaynaklardan, transfer bedelinin yaklaşık 4 milyon euro olacağı yönünde bilgiler gelmişti.”

Nagalo’nun PSV ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt’a göre oyuncunun değeri sadece 2,8 milyon avro.

PSV’nin yüksek satış fiyatı, belki de önceki transfer bedelinden kaynaklanıyor olabilir: Nagalo, iki yıl önce FC Nordsjaelland’dan tam 7 milyon avroya transfer edilmişti.

O zamandan beri Nagalo, Şampiyonlar Ligi, Eredivisie ve KNVB Kupası’nda oynanan on iki resmi maçta toplam 321 dakika sahaya çıktı.