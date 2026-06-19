Sadece 28 maçın ardından… 2026 Dünya Kupası, 2018 ve 2022 turnuvalarını geride bıraktı

Kırmızı kartlar, turnuvanın ilk günlerinde bir dizi doğrudan oyundan atılma vakasının yaşanmasının ardından, 2026 Dünya Kupası’nın en dikkat çeken olaylarından biri olarak öne çıktı; bu oran, 2018 ve 2022 turnuvalarında kaydedilen toplam sayıyı aştı.

“Opta” ağının istatistiklerine göre, hakemler önceki iki Dünya Kupası turnuvalarında görülen toplam sayıyı aşan sayıda kırmızı kart (6 kart) göstermek için sadece 28 maça ihtiyaç duydu; bu durum, ciddi faullere karşı hakemlerin belirgin bir şekilde daha sert bir tutum sergilediğini yansıtıyor.

2006 Dünya Kupası, 28 ihraç (bunların 9’u doğrudan kırmızı kart) ile en fazla kırmızı kartın görüldüğü turnuva rekorunu elinde tutuyor.

Son turnuvaların sonuçları şu şekildedir:

2026: 6 doğrudan kırmızı kart.

2022: 4 kırmızı kart, bunlardan biri doğrudan kırmızı kart.

2018: 4 kırmızı kart, bunlardan 2'si doğrudan.

2014: 10 kırmızı kart, bunlardan 7'si doğrudan.

2010: 17 kırmızı kart, bunlardan 9'u doğrudan.

2006: 28 kırmızı kart, bunlardan 9'u doğrudan.

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6 kırmızı kart

Katar-Kanada maçında Katar milli takımından iki oyuncu oyundan atıldı. Bunlardan en dikkat çekeni, Kanadalı Ismail Kone'ye yaptığı sert müdahale nedeniyle Asim Madibo'nun atılmasıydı. Kone, bacağından kırık geçirdi ve sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Ayrıca, Kanada’nın 2-0 önde olduğu sırada, Hamam Ahmed, ceza sahası yakınında Tajun Buchanan’a yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü; ardından Kanada, sayısal üstünlüğünü değerlendirerek farkı daha da açtı.

İsviçre ile Bosna-Hersek arasındaki karşılaşmada ise savunma oyuncusu Tarik Mohamedović, ceza sahası sınırında Bril Embolo’nun kaleciyle karşı karşıya kalmasını engellediği için oyundan atıldı.

İsviçre, bu faulden doğan serbest vuruşu gole çeviremesede, sayısal üstünlük daha sonra Bosna-Hersek milli takımının çöküşüne katkıda bulundu ve maç İsviçre'nin 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçında da 3 kırmızı kart görüldü; bunlardan ikisi “Bafana Bafana” takımına verildi.

Svevilo Setuli, kaleye tek başına doğru ilerleyen Brian Gutierrez’i düşürdüğü için kırmızı kart gördü; takım arkadaşı Thimba Zwane ise aynı oyuncuya dirsek attığı için oyundan atıldı.

Disiplin Kurulu, Zwane’yi sadece bir maçtan men etmekle kalmadı; ihlali turnuva yönetmeliğinin 14. maddesine göre şiddet içeren davranış olarak değerlendirerek cezayı üç maça çıkardı.

Meksikalı César Montes ise uzatma dakikalarında, umut vaat eden bir atak sırasında Juliso Mudao’yu engellediği için kırmızı kart gördü, ancak bu durum ülkesinin 2-0’lık galibiyetini etkilemedi.