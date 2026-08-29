Faslı genç forvet Yasser Zabiri, La Liga'da parlamak için yalnızca 21 dakikaya ihtiyaç duydu. Üçüncü haftada Racing Santander'i Elche karşısında 3-2'lik galibiyete taşıyan bir hat-trick kaydeden Zabiri, takımına bu sezonki ilk galibiyetini armağan ederken İspanya sahalarında adını güçlü bir şekilde duyurdu.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Zabiri'nin hücumdaki patlaması Racing ile ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçta geldi. Üç golünü de heyecanlı geçen ilk yarıda kaydeden genç forvet, daha önce Şili'de düzenlenen Dünya Gençler Kupası'nı birlikte kazandığı Fas 20 Yaş Altı Milli Takımı ile sergilediği potansiyeli bir kez daha doğruladı.

Zabiri ilk golünü güçlü baskısı sayesinde kaydetti; Elche kalecisinin hatasından yararlanarak topu ondan kaptı ve ağlara gönderdi. Ardından yerden gelen bir ortanın sonrasında ceza sahası içinden sol ayağıyla yaptığı dokunuşla ikinci golü ekledi. Üçlüğü ise Detoro'nun engelleyemediği güçlü bir röveşata vuruşuyla tamamladı.

Zabiri'nin hat-trick'i Racing ile dikkat çeken bir başlangıçtan ibaret değildi; bu performans, 20 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki göz kamaştıran çıkışının bir devamı niteliğindeydi. Marakeş doğumlu forvet, turnuva boyunca 5 gol kaydetti; bunların arasında Arjantin karşısında oynanan final maçında attığı iki gol de vardı ve ülkesinin milli takımını bu kategorideki tarihinin ilk dünya şampiyonluğuna taşıdı.

Elche karşısındaki golleri, hücum yeteneklerindeki bariz çeşitliliği yansıtıyor. Zabiri, ceza sahası dışına açılma, defans oyuncularının arkasındaki boşlukları kullanma ve rakibe baskı yapmayı bir araya getirirken, aynı zamanda hücumları ceza sahası içinde sonuçlandırma yeteneğine de sahip. Ayrıca sol ayağını kullanıyor ve rolü, klasik bir forvet gibi son pası beklemekle sınırlı kalmıyor.

Fransız ekibi Rennes, geçtiğimiz şubat ayında Zabiri'yi 10 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Ardından oyuncu, daha fazla oyun süresi almak ve İspanya müsabakalarında tecrübe kazanmak amacıyla satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak Racing Santander'e geçti.

Zabiri'nin bu çıkışı, Fransa'daki başlangıcında düzenli fırsatlar bulmakta zorluk yaşamasının ardından Faslı oyuncuyu yeniden gündeme getiriyor. İspanya'da bu düzeyde bir performans sergilemesiyle, kiralık dönemi ister Racing'de ister Rennes'e döndüğünde olsun, kariyerinde önemli bir durak haline gelebilir.

Zabiri'nin bu performansı Racing Santander için tarihi bir rakamı da beraberinde getirdi. Genç forvet, takımda 2008-2009 sezonunda Ch+eti'den bu yana La Liga'da hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Böylece Faslı forvet, adını hızla kulüp kayıtlarına yazdırırken takımına sezon başında güçlü bir moral verdi.