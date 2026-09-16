Brezilyalı Gabriel Jesus, yaz transfer döneminin son saatlerinde Arsenal'den yaptığı transferin ardından Barcelona forması giymekten dolayı büyük bir mutluluk yaşıyor.

Sao Paulo doğumlu forvet, Barcelona'ya 29 yaşında, yani futbol kariyerinin zirvesindeyken geldi. Beraberinde, Premier Lig'de yaklaşık on yıl boyunca edindiği bir tecrübeyi de taşıyordu; öyle ki Pep Guardiola ve Mikel Arteta gibi teknik direktörlerin yönetiminde oynama onuruna erişmişti.

Gabriel Jesus ayrıca Brezilya Milli Takımı ile iki Dünya Kupası'nda forma giydi; bu dikkat çekici ve önemli bir başarı. En başarılı milli takımlardan birinin parçası olmanın devasa toplumsal etkisini bizzat yaşadı; öyle bir milli takım ki Dünya Kupası'nda oynadığı her maçta uçsuz bucaksız bir ülkeyi felce uğratıp kalbinin atışını durdurabiliyor.

"Sport" gazetesinin haberine göre, yalnızca iki maçta birkaç dakika sahada yer almasına ve bu süre içinde ilk golünü atmasına rağmen, ve daha resmi ikametgahına yerleşmeden önce; çünkü ailesi taşınma işlemlerini tamamlamak için Londra'da yaşamaya devam ediyor, oyuncu Barcelona sayesinde küresel bir medya etkisi elde etti.

Transferinin tamamlanmasından bu yana, Instagram hesabında yalnızca on beş gün içinde bir milyon takipçi kazanarak 22,4 milyon takipçiye ulaştı; bu rakam Barcelona taraftarlarının ona ne kadar sıcak baktığını gösteriyor.

Gazete, "Barcelona etkisi"nin inkar edilemeyeceğine dikkat çekti; kulüp, küresel kamuoyunda en fazla ilgi gören kulüplerden biri ve son yıllarda sosyal medya platformlarında devasa bir büyüme kaydetti; öyle ki tüm resmi hesaplarında, özellikle 2025 yılında 52 milyon yeni takipçi elde etti.

Bu etki, tüm dijital ortamı kapsayacak şekilde uzanıyor; örneğin, canlı skorlar ve spor içeriği alanında dünyanın önde gelen uygulaması olan "Flashscore" verileri, Barcelona kulübünün ağustos ayı boyunca kulüp sayfasının ziyaret sayısı bakımından dünya sıralamasının başında yer aldığını gösteriyor.

Bu gösterge, kullanıcıların takımın platformdaki sayfasını maçları, sonuçları, puan durumlarını, oyuncu kadrosunu ve istatistikleri görmek için ne sıklıkla ziyaret ettiğini ölçüyor; Barcelona 10,96 milyon ziyaretle hem Real Madrid'i (10,75 milyon ziyaret) hem de Paris Saint-Germain'i (6,17 milyon ziyaret) geride bıraktı.

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