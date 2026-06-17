Sadakatin bir göstergesi… Haaland neden Norveç formasında ismini değiştirdi?

Manchester City’nin Norveçli forveti Erling Haaland, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında formasının üzerinde yeni bir isimle yer almasıyla merak uyandırdı.

Dünya Kupası'na ilk kez katılan Haaland, Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde düzenlenen turnuvanın 9. grubunun ilk maçında Irak'ı 4-1 mağlup eden milli takımına iki golle liderlik etti.

Norveçli forvet, geçtiğimiz yıllarda formasında "Haaland" adıyla yer alıyordu, ancak bu Dünya Kupası'nda değişikliğe giderek "Braut Haaland" adıyla sahaya çıktı ve bu durum merak uyandırdı.

"Marca" gazetesi, bu değişikliğin nedenini açıklayarak "Braut" isminin, annesinin soyadı olan "Gri Marita Braut"tan geldiğini belirtti. Annesi, eski bir Norveçli yedili ragbi oyuncusudur. Formasına annesinin soyadını ekleyerek Haaland, her iki ebeveynini de onurlandırıyor.

İspanyol gazete şöyle ekledi: “Bu değişiklik spor dünyasında alışılmadık bir durum değil; pek çok sporcu, soyadları aracılığıyla ailelerinin her iki tarafını da temsil etmeyi tercih ediyor. Bu durum, forvetin sosyal medyada kendini tanıtma şekliyle de uyumlu; zira o, düzenli olarak tam adını kullanıyor.”

Haaland, önümüzdeki Salı sabahı grup aşamasının ikinci turunda Senegal karşısında Norveç’in hücumunu yönetmeye hazırlanıyor. Grup aşaması ise 23 Haziran Cuma akşamı Fransa ile oynanacak maçla sona erecek.