Sacha Boey’yin kaderi belli oldu! Galatasaray’ın eski yıldızı için karar çıktı

Sarı-Kırmızılı ekipten 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Almanya'nın dev takımı Bayern Münih'e 30 milyon euro bedelle transfer olan Sacha Boey, beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı ve oyuncu için karar aşamasına gelindi.

Ne söylendi?

Bir süredir Bayern Münih'ten ayrılığı gündemde olan ve adı Galatasaray'la da anılan Sacha Boey, Bavyera ekibine veda etmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun gece geç saatlerde geçtiği habere göre Sacha Boey'a talip olan takımlar, Bayern Münih'in kapısını çalmaya başladı.

Sacha Boey ile İngiliz ekibi Crystal Palace başta olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği açıklanırken Fransız futbolcunun kış transfer döneminde Alman devinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.