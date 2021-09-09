Sacha Boey ne kadar sahalardan uzak kalacak?

Galatasaray'ın sezona çok iyi başlayan sağ beki Sacha Boey'in sakatlanması teknik heyeti düşündürüyor. Peki Boey, sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Süper Lig'de sezona üç maçta yedi puanla başlayan ve zor geçmesi beklenen Trabzonspor deplasmanına hazırlanan Galatasaray, bu sezon kadrosuna kattığı Fransız sağ beki Sacha Boey'den gelen haberle sarsıldı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada 20 yaşındaki oyuncunun sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Sezona oldukça etkili başlayan ve Fatih Terim'in üç lig maçında da 90 dakika sahada tuttuğu genç oyuncunun yaşanan bu gelişmenin ardından sahalardan üç veya dört hafta uzak kalması bekleniyor. Boey, tedavi süreci beklenenden erken sona ermediği takdirde Galatasaray'ın Trabzonspor, Lazio, Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe, Marsilya ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyemeyecek.

Forma Yedlin'in olacak

Boey, tedavi süreci normal seyrinde ilerlemesi halinde Fatih Terim görev verirse formasına 17 Ekim'de oynanacak Konyaspor karşılaşmasıyla sahalara dönecek. Yaz transfer döneminde 1 milyon euro karşılığında Rennes'ten transfer edilen genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 26 karşılaşmada şans bulmuş ve bir asist yapmıştı.

Galatasaray'da Boey'in yokluğunda sağ bekte geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen ABD'li oyuncu DeAndre Yedlin'in forma giymesi bekleniyor. Yedlin geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıkarken, bir gol atmıştı.

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Yedlin, Şampiyonlar Ligi eleme turundaki PSV maçında ve UEFA Avrupa Ligi Play Off'undaki Randers karşılaşmasında oynamıştı.

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