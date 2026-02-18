Goal.com
Canlı
FBL-EUR-C1-GALATASARAY-JUVENTUSAFP
Can Özer

Sacha Boey'den Bayern Münih yetkililerine olay hareket! Juventus maçındaki gol sevincinin nedeni ortaya çıktı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup ederken Bayern Münih'ten gelen Sacha Boey'yin gol sevinci şaşırtmıştı. İşte nedeni...

Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında İtalyan devi Juventus'u 5-2 yenerek önemli bir galibiyet elde ederken Sacha Boey'yin attığı gol sonrasındaki sevinci dikkat çekti. 

Galatasaray'dan rekor bir bedel karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, devre arasında kiralık olarak Sarı-Kırmızılı ekibe geri dönmüştü. 

Fransız yıldızın İtalyan devi Juventus'a attığı gol sevinci taraftarları da şaşırtmıştı. Sağ bek oyuncusunun bu denli hararetli hareketlerinin nedeni belli oldu. 

Ne oldu? 

Juventus ile oynanan maçta Fransız yıldız, 83. dakikada Noa Lang'ın yerine oyuna girdi. Üç dakika sonra ise Galatasaray'ın beşinci golüne imza attı.

Yıldız oyuncu golün ardından protokol tribünün önüne gelerek sinirli bir şekilde tribüne doğru el hareketi yaptı ve bu durum herkesin dikkatini çekti.

Şampiyonlar Ligi
Juventus crest
Juventus
JUV
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL

İddialara göre, yıldız oyuncu bu hareketi, dün gece Rams Park'ta bazı oyuncular izlemek için gelen Bayern Münih yetkililerine yaptı.

Sacha Boey maçın ardından yaptığı açıklamada ise gol sevinciyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Reklam
0