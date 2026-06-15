Tunus Milli Takımı teknik direktörü Sabri Lamouchi, 2026 Dünya Kupası 5. Grup'un ilk turunda, bu sabah erken saatlerde Meksika'nın Monterrey stadyumunda İsveç'e karşı Kartaca Kartalları'nın aldığı ağır yenilgi (5-1) sonrasında hayal kırıklığına uğramış görünüyordu.

Tunus milli takımı iki yarı boyunca çok kötü bir performans sergiledi ve İsveç'in 5 gol atmasına neden olan birçok feci savunma hatası yaptı. Ayrıca hücumda da istenen performansı gösteremedi.

Sabri Lamouchi, "BeIN Sports" kanalına verdiği kısa röportajda maçla ilgili olarak şunları söyledi: "Bireysel kalite maçı belirledi. Bireysel hatalarımız oldu, İsveçli oyuncular bunları değerlendirip gollerini attılar."

"Skor olarak geri döndük ve ilk yarı bitmeden farkı azalttık (2-1). İkinci yarıya iyi başladık ama bu başlangıcı değerlendiremedik" diye ekledi.

Lemouche sözlerine şöyle devam etti: "Bireysel hataların bedelini ağır ödedik. Dünya Kupası'ndayız ve Dünya Kupası acımasızdır."

Japonya ve Hollanda ile oynanacak iki maça nasıl hazırlandıkları sorusuna Lemos, "Bu iki maçta hataları azaltmalı ve taktiksel kırılganlığı sınırlamalıyız. Üç hat arasında uyum sağlanmalı, bugün bunu özledik, ancak İsveç milli takımı bizden daha iyiydi" dedi.

Tunus, puan alamadan grubun son sırasında yer alırken, İsveç 3 puanla lider durumda. Hollanda ve Japonya ise 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından 1'er puanla ikinci ve üçüncü sıralarda bulunuyor.